Ra mắt hệ thống biển chỉ dẫn mới phục vụ khách tham quan tại Văn Miếu

Nhiều du khách thích thú trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động.

Nói về lý do xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn, theo ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: "Trước đây, khi vào tham quan Văn Miếu, du khách đi vào và đi ra bằng cổng chính. Tuy nhiên, để phân luồng du khách, sau khi tham quan các hạng mục thì đến sân Nguyễn Thái Học chuyến tham quan sẽ kết thúc. Du khách sẽ đi ra bằng hai cổng phụ ở phố Văn Miếu và Vườn Giám. Vậy nên, để thực hiện lộ trình tham quan này thì di tích cần một hệ thống biển chỉ dẫn cụ thể”. Hệ thống biển chỉ dẫn và phòng vé mới được lấy ý tưởng từ các bia Tiến sĩ trong di tích.

Được lấy ý tưởng của bia tiến sĩ, trên hệ thống biển chỉ dẫn và phòng vé mới có những họa tiết đặc trưng của bia cũng như làm cho giá trị của bia tiến sĩ lan tỏa ra những khu vực khác của di tích.

Còn về hệ thống thuyết minh tự động mới được xây dựng, ông Kiêu cho biết: “Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước đây chưa có một bài thuyết minh được chuẩn hóa. Hơn nữa, khách đến tham quan Văn Miếu cũng có nhiều quốc tịch nhưng chỉ phục vụ được tiếng Anh, còn các ngôn ngữ khác hầu như không phục vụ được. Nhiều du khách đến đây không tiếp cận được những thông tin về di tích”.

Mặc dù không phải là đơn vị đầu tiên thực hiện thuyết minh tự động nhưng Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã sử dụng nhiều ngôn ngữ và công nghệ hiện đại.

Với mức thí điểm 30.000 đồng một lần sử dụng, du khách có thể trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động 14 điểm trong di tích bao gồm 8 thứ tiếng gồm: tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam do chính người bản địa đọc.

Hiện nay, tại Văn Miếu đã có 300 thiết bị thuyết minh tự động để phục vụ du khách. Chúng hoạt động dựa vào các bộ định vị được lắp đặt trong di tích, khi du khách di chuyển đến đâu, tín hiệu sẽ thay đổi và chuyển sang thuyết minh vị trí mới. Sau khi kết thúc chuyến tham quan, du khách sẽ trả lại thiết bị ngay tại cửa ra.

Về phần nội dung, trong thiết bị thuyết minh tự động có tham khảo ý kiến của các nhà văn hóa, nhà sử học và những nhà nghiên cứu bảo tàng.

Là một du khách đến tham quan và trải nghiệm hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh tự động và phòng vé, ông Nguyễn Hữu Bùi, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm chia sẻ: "Việc Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra đời một thiết bị mới như này đáp ứng được nhu cầu lớn của khách du lịch bởi họ đến từ nhiều quốc gia và có trình độ khác nhau. Hơn nữa, bản đồ thuyết minh được thiết kế rất hợp lý, giọng đọc chuẩn, âm lượng hài hòa. Về thời lượng đáp ứng được nhu cầu của du khách, nêu lên được những cốt lõi để người tham quan có thể nắm được”.

Toàn bộ kinh phí để làm mới hệ thống biển, phòng vé và hệ thống thuyết minh tự động do Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nguồn xã hội hóa chi trả. Trong tương lai, thiết bị này sẽ được cập nhật nhiều ngôn ngữ dựa vào số liệu du khách đến tham quan. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tích hợp sử dụng điện thoại thông minh để du khách có thể trải nghiệm, tìm hiểu di tích tự do, cá nhân và không bị ảnh hưởng bởi những đoàn tham quan đông.

