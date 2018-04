Quy tắc sống còn cho con khi ở nhà một mình

Chương trình Vì tầm vóc Việt phát sóng 20h05’ phút trên VTV1 đang hé lộ series kĩ năng sống giúp trẻ có thể ở nhà một mình an toàn.

Giật mình cách con ứng xử khi người lạ đến nhà

Gần đây, dư luận bàng hoàng trước thông tin 2 bé gái Việt kiều bị bắt cóc tống tiền. Thử thách ‘Khi người lạ đến nhà’ mà chương trình Vì tầm vóc Việt dành cho khách mời - bé Diệp Anh - cũng khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình thốt lên “nguy hiểm quá” khi cho con ở nhà một mình.

Dù bố mẹ dặn rất kĩ, khi có người lạ đến nhà, phải nhìn qua mắt thần cửa, phải hỏi lại kĩ càng mới mở cửa, tuy nhiên Diệp Anh vẫn mở cửa cho phóng viên Minh Phương (người lạ trong thử thách của chương trình) khi cô tự xưng là bạn của mẹ dù Diệp Anh không nhớ cô là ai.

Dù cảnh giác từ chối kẹo cô Phương mời và kiên quyết không ra khỏi nhà khi không có bố mẹ nhưng chỉ bằng một vài dẫn dắt, cô Phương dễ dàng thuyết phục Diệp Anh đưa ra con lợn tiết kiệm, tài sản lớn nhất của bản thân em. Và khi bố mẹ về, được biết cô Minh Phương không hề là người quen của mẹ, Diệp Anh đã khóc nức nở và tỏ ra hoảng loạn.

Trong cuộc sống, cha mẹ luôn bao bọc và cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng cha mẹ không thể lúc nào cũng ở cạnh con 24/24h. Vậy độ tuổi nào và khoảng thời gian nào để phụ huynh có thể an tâm để con một mình? Cha mẹ cần dạy con những kĩ năng gì để trẻ biết cách bảo vệ bản thân để trẻ nhận thức về những mối nguy hiểm hay các đối tượng nguy hiểm?

Theo Thạc sĩ quản lý giáo dục Ngô Thanh Giang, khách mời của chương trình Vì tầm vóc Việt: “Trong cuộc sống, chắc chắn có những lúc trẻ phải ở một mình. Chính vì thế, phụ huynh cần phải chuẩn bị cho những điều này từ rất sớm, khi con bạn còn rất nhỏ”.

Độ tuổi cho con ở nhà một mình Dưới 4 tuổi, tuyệt đối không cho con ở một mình. Từ 4-6 tuổi, tập cho con ở một mình trong khoảng thời gian ngắn kèm theo những người thân quen có thể quản lý được. Từ 6-8 tuổi, dần dần tăng thời gian lên từ 1-2 tiếng. Từ 8 tuổi trở lên, cha mẹ cần trang bị cho trẻ những kĩ năng cần thiết để đối phó với những nguy hiểm từ môi trường sống. Trước hết, cha mẹ phải nhận thức các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con trong không gian ngôi nhà và trong không gian xã hội. Những đồ vật có thể gây nguy hiểm cho con trong nhà là đồ vật nhọn, đồ điện, đồ dễ cháy nổ hay đồ vật có nhiệt độ cao, cửa sổ, ban công... Còn ngoài xã hội, điều gây nguy hiểm cho trẻ đến từ những người lạ: kẻ trộm, kẻ có mục đích xấu khi người lớn vắng nhà, các yếu tố bên ngoài khác như an toàn giao thông...

Từ nhận thức này, cha mẹ phải chuẩn bị các phương án đảm bảo môi trường an toàn cho con cũng như rèn luyện cho con các kĩ năng ứng xử với người lạ, với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Chia sẻ về việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở một mình, Thạc sĩ Ngô Thanh Giang cho biết: “Điều thứ nhất các bạn cần làm là hãy đảm bảo tuyệt đối hoặc tương đối một cách tốt nhất môi trường vật lý ở nhà của bạn. Nó phải an toàn từ cửa sổ, ban công. Thứ 2 bạn cần dạy cho trẻ quy tắcvề an toàn trong quá trình trẻ chơi tại nhà. Thứ 3, bạn có những kì vọng và dặn dò con trước khi bạn rời khỏi nhà và để con ở lại trong khoảng thời gian một mình nhất định phù hợp với trẻ. Và thứ 4 hãy có sự khen ngợi, động viên một cách hợp lý và khiến đứa trẻ cảm thấy rất tốt khi chúng đáp ứng kì vọng bạn đặt ra”.

Thử thách ‘Khi người lạ đến nhà’ với khách mời là bé Diệp Anh chỉ là một phần trong series kĩ năng sống giúp trẻ ở nhà một mình an toàn, tránh bị bắt cóc và các nguy hiểm tương tự mà chương trình Vì tầm vóc Việt mang đến trong khung giờ vàng 8h05 mỗi tối trên VTV1 trong tháng 3 này.

Hướng tới mục tiêu vì sự phát triển an toàn của 12 triệu trẻ em Việt Nam, chuyên mục Vì tầm vóc Việt do VTV24 sản xuất đã có những thay đổi mạnh mẽ từ tháng 9/2017. Giống như Diệp Anh, hàng trăm bạn nhỏ đã có những trải nghiệm thực tế trong các chủ đề gần gũi với chính các em mà chương trình đã thực hiện. Các bậc phụ huynh cũng được chương trình trao cơ hội cùng con trải nghiệm trong các thử thách lí thú như làm thí nghiệm vui, cùng vào bếp chuẩn bị quà 8/3 cho mẹ...

Đứng từ chính góc độ của trẻ em, Vì tầm vóc Việt đã khai thác những vấn đề nóng hổi xoay quanh sự phát triển của trẻ. Từ một chương trình tư vấn kiến thức như ban đầu, Vì tầm góc Việt đã chuyển mình trở thành một sân chơi truyền hình dành cho thiếu nhi. Mà ở đó, các em vừa học mà chơi, chơi mà học. Còn cha mẹ các em tập hợp cho mình cuốn cẩm nang cùng con khôn lớn.

