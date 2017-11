Quảng Ninh: Núi Bài Thơ cháy lớn, yêu cầu người dân sơ tán

(Kiến Thức) - Núi Bài Thơ bất ngờ bốc cháy lớn, UBND phường Hồng Gai, Bạch Đằng đang yêu cầu các hộ dân ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Khoảng 16h45 hôm nay (ngày 1/11), trên đỉnh núi Bài Thơ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện một đám cháy lớn. Khi người dân phát hiện vụ cháy đã lập tức báo cáo các cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long, lãnh đạo UBND Thành phố Hạ Long, lực lượng công an và dân quân của 2 phường Bạch Đằng, Hồng Gai đã khẩn trương triển khai các phương án dập lửa.

Mặc dù có mặt kịp thời, tuy nhiên, do đám cháy bùng phát trên vách núi nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phát cây, ngăn cho đám cháy lan rộng.

Do có hiện tượng đá lở nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau 30 phút, ngọn lửa đã lan một vệt dài gần đỉnh núi Bài Thơ. Tại hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang gấp rút dập tắt đám cháy, nhưng do địa hình hiểm trở, núi cao, tính đến 19h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Vụ cháy bất ngờ xảy ra tại núi Bài Thơ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, phương án di dân sống sát núi di dời đến nơi an toàn để đề phòng đá lở đã được tính đến. UBND phường Hồng Gai, Bạch Đằng đang yêu cầu các hộ dân ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PV Kiến Thức lúc 20h ngày 1/11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực – UBND phường Hồng Gai cho biết: “Khi xảy ra vụ cháy, phương án di dân đã được tính đến. Tuy nhiên đến thời điểm 20h đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang ở hiện trường để tiếp tục chỉ đạo dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy”.

Bà Trương Thị Đào – người dân sinh sống tại đường Lê Thánh Tông (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 1/11, có một nhóm người leo núi Bài Thơ. Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm người này hốt hoảng chạy xuống núi. Sau đó ngọn lửa bùng phát.

>>>Mời độc giả xem clip ngọn lửa bùng lên trên đỉnh núi Bài Thơ - Nguồn: FB Ăn chơi Quảng Ninh:

Anh Trần Văn Tình, hộ dân thường trú tại đường Lê Thánh Tông (Thành phố Hạ Long) cho biết, từ vài năm trước đã có biển báo cấm khách du lịch leo trèo núi Bài Thơ; vừa qua lại có thêm biển thông báo: Núi Bài Thơ đang tu sửa, cấm leo trèo dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình lén lút cho khách lên tham quan.

Một số hình ảnh về vụ cháy trên núi Bài Thơ: