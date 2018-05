Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng giúp đỡ hai can phạm bỏ trốn

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương về hành vi “che giấu tội phạm” khi giúp đỡ hai can phạm bỏ trốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khi đang điều trị bệnh tháng 1/2018.

Liên quan vụ hai can phạm bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khi đang điều trị bệnh ngày 11/1/2018, ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương, (SN 1985, trú tại xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi “che giấu tội phạm”.



Trước đó, đêm 11/1/2018, đối tượng Phạm Minh Thành (SN 1989, trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), phạm tội "trộm cắp tài sản", "mua bán trái phép chất ma túy" và Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy" đã bỏ trốn khi đang bị giam để chữa bệnh tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường. Đến đêm ngày 18/1, Công an Quảng Ninh đã bắt được Nguyễn Minh Thành tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và Hoàng Cao Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Yên Thọ, TX Đông Triều.

Quá trình điều tra, hai can phạm Nguyễn Cao Cường và Hoàng Minh Thành đều khai nhận, trong quá trình lẩn trốn, Cường có liên lạc với Nguyễn Văn Vương, là bạn làm ăn ngoài xã hội trước đây tại Móng Cái và nhờ đối tượng này giúp đỡ lẩn trốn. Sau khi về gặp Vương, đối tượng này đã đưa Cường và Thành đến kho phế liệu của Vương ở gần đó để ẩn náu.

Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) đã nhiều lần về Thái Bình triệu tập Vương đến làm việc nhằm làm rõ hành vi che dấu tội phạm của đối tượng này và những người có liên quan, nhưng Vương luôn tìm cách lẩn trốn, vắng mặt tại địa phương.

Cơ quan điều tra đã triệu tập và áp giải Nguyễn Văn Vương về trụ sở làm việc. Tại đây, Vương đã thừa nhận việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho Cường và Thành khi hai đối tượng lẩn trốn tại Thái Bình. Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương về tội “che giấu tội phạm” theo điều 389- Bộ luật hình sự, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Vương.

Vụ án tiếp tục điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật...