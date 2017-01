Quảng Bình: Bắt băng nhóm 6 tên trong vụ án giết 2 người

Việc bắt khẩn cấp với 6 kẻ thuộc băng nhóm giết người do Phạm Thế Hùng cầm đầu đã góp phẩn ổn định tình hình an ninh trật tự trước Tết cổ truyền.

Ngày 16.1.2017, Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp, cùng quyết định khởi tố tố vụ án hình sự đối với Phạm Thế Hùng (SN1977, tức Hùng Khai), Nguyễn Tiến Phi (SN1987, tức Ba), Nguyễn Tiến Lợi (SN1986), Lê Minh Tiễn (SN1986), Nguyễn Văn Sức (SN1990, tức Cu Lô), Trần Văn Huynh (SN1981, túc Cu Rọm), đều trú tại phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ án giết chết 2 người tại Quảng Bình.

Vụ án giết người này gây chấn động dư luận Quảng Bình. Việc bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố với 6 kẻ thuộc băng nhóm giết người do Phạm Thế Hùng cầm đầu, đã góp phẩn ổn định tình hình an ninh trật tự trước Tết cổ truyền.

Theo công bố ban đầu, lúc 18 giờ, ngày 13.1, tại quán nhậu Thanh Hằng ở xã Quảng Hưng huyện Quảng Trạch, có 30 người của 3 băng nhóm Cảnh Dương, Quảng Phương (Quảng Trạch), phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn) tổ chức ăn nhậu tất niên. Gần tàn cuộc, trùm giang hồ Phạm Thế Hùng cầm đầu nhóm lưu manh thị xã Ba Đồn cãi cọ với Phan Sinh Thành (thường gọi Thành Sứt, kẻ cầm đầu nhóm giang hồ xã Cảnh Dương), sau đó Hùng đánh vào đầu Thành.

Đ ối tượng hạm Văn Hùng từ Hùng Khai.

Từ đó Hùng với 5 đàn em của mình dùng ly, bát dĩa, dao tấn công băng nhóm Cảnh Dương. Hậu quả, Nguyễn Hùng Cường (SN 1986), Lý Văn Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngô Mạnh Linh bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hung khí đâm chết người của các đối tượng.