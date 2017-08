Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 29/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nổi bật là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn.

Về phương hướng, nhiệm vụ, đồng chí Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, trong đó tập trung: Tiếp tục lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ huy Quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng pháp luật về lĩnh vực quốc phòng của Quốc hội khóa XIV; trong đó, sớm hoàn chỉnh dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi, bổ sung) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua, nhằm bảo đảm ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng.