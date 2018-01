“Quan lộ” thần tốc của Phó Chủ tịch huyện ở Nghệ An

Theo hồ sơ mà phóng viên Dân Việt có được, ông Lê Phạm Hùng (sinh ngày 22.9.1983, tròn 35 tuổi), quê quán xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Từ tháng 12.2005, ông Lê Phạm Hùng công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thị xã Cửa Lò.

Từ tháng 1.2006 đến tháng 9.2006, ông Lê Phạm Hùng là giáo viên Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Du lịch - Thương mại Nghệ An.

Từ tháng 10.2006 - 4.2007, ông Lê Phạm Hùng phụ trách khoa Du lịch - Thương mại của Trường.

Ngày 25.11.2006, ông Lê Phạm Hùng được kết nạp Đảng.

Từ tháng 5.2007 - 1.2010: Ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó phòng Đào tạo của Trường này.

Từ tháng 2.2010 - 4.2011, ông Lê Phạm Hùng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế của trường (thời điểm này đã nâng cấp thành Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An).

Tháng 4.2011 - 5.2012, ông Lê Phạm Hùng giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và đối ngoại của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An.

Điều đáng nói, Hiệu trưởng của Trường này chính là ông Lê Đức Bích - bố đẻ của ông Lê Phạm Hùng.

Từ tháng 3.2013 đến tháng 4. 2014, ông Lê Phạm Hùng chuyển ngang sang làm chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh.

Chỉ sau đúng 1 tháng (tháng 5.2014), ông Lê Phạm Hùng đã được bổ nhiệm làm Phó Phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 4.2016, ông Lê Phạm Hùng được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 5.4.2016, ông Lê Phạm Hùng được bầu bổ sung giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước những xôn xao của dư luận về “quan lộ” thần tốc của ông Lê Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện này đã trao đổi trực tiếp với Dân Việt: “Hồ sơ của đồng chí Lê Phạm Hùng do Tỉnh ủy Nghệ An quản lý. Từ tháng 4.2016, ông Hùng được điều động về làm Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phụ trách lĩnh vực kinh tế. Quá trình tiếp nhận ông Lê Phạm Hùng là do cấp trên điều động về nên chúng tôi phải chấp hành. Thú thực, tại huyện cũng có 3-4 đồng chí là cán bộ nguồn, trong quy hoạch mà chúng tôi đã dự tính cho vị trí Phó Chủ tịch huyện. Việc bổ nhiệm ông Lê Phạm Hùng về đúng - sai tôi không thể nói”.