“Quái chiêu” trộm bia để thỏa cơn nghiện… game

1 ngày thực hiện 3 vụ trộm bia



Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 17h ngày 15/11/2017, Trường cùng đồng bọn thực hiện một vụ trộm bia rất táo bạo. Trường vào quán nước của bà Lê Thị Sáu (xã Điện Phương, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) giả vờ mua nước ngọt uống, còn đồng bọn chờ ở phía bên ngoài.

Trong khi chủ quán loay hoay lấy chai nước ngọt, cốc, đá thì Trường bê 2 thùng bia rồi ù té chạy ra đường để leo lên xe đồng bọn đã chờ sẵn. Nghe tiếng hô hoán của chủ quán, người dân xung quanh chạy ra vây bắt Trường và dẫn giải lên cơ quan công an.

Đối tượng Ngô Văn Trường.

Trường khai bản thân đã thực hiện 2 vụ trộm bia khác trong cùng ngày 15/11/2017. Sáng sớm hôm đó, Trường đã rủ Trần Minh Vỹ (SN 2002, khối phố Phước Hòa, phường Cửa Đại) chở mình rảo trên các tuyến đường nhằm tìm tiệm tạp hóa nào sơ hở để vào trộm bia.

Đến 8h, khi thấy một quán tạp hóa trên đường Nguyễn Duy Hiệu (TP. Hội An) không có người trông, Trường bảo Vỹ đứng bên ngoài, còn mình vào tiệm tạp hóa bê trộm 1 thùng bia Larue. Sau đó, cả 2 mang thùng bia này đến tiệm tạp hóa khác bán được 180 nghìn đồng.

Đến 14h, Trường lại tiếp tục đi trộm bia. Trường đến quán trên đường Hai Bà Trưng (TP. Hội An), không thấy ai trước quán, Trường liền lấy 1 thùng bia Tiger và mang đi bán được 280 nghìn đồng.

Nhận thấy chiêu trộm bia của mình "không đụng hàng" nên Trường tiếp tục trộm bia. Khoảng 11h30 ngày 26/12/2017, lợi dụng chủ tiệm tạp hóa ở khối phố Thanh Nam (phường Cẩm Châu, TP. Hội An) nghỉ trưa, Trường cùng một đối tượng tên Huy lẻn vào trộm 6 thùng Tiger mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Chưa hết, 16h ngày 3/1/2018, Trường vào tiệm tạp hóa Trúc Quyên (thôn Triêm Trung 2, xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) lấy 2 thùng bia Larue rồi mang đến một tiệm tạp hóa gần ngã 4 Thương Tín (TP.Hội An) bán được 360 nghìn đồng. Ngoài bia, Trường còn trộm của tiệm tạp hóa này 700 nghìn đồng.

Ăn cắp quen tay

Theo cảnh sát khu vực, ngoài các vụ trộm bia trên, Trường còn thực hiện hàng loạt vụ trộm khác. Ngày 26/7/2017, Trường đi bộ đến quán Internet 125 (khối phố Tân Thịnh, phường Tân An, TP.Hội An) để chơi game. Khi ra về, thấy chiếc xe đạp điện của khách, Trường liền ngồi lên xe vọt chạy.

Ba ngày sau, Trường cùng bạn là Trần Việt vào quán nước bà Võ Thị Thu Hồng lấy trộm 4,5 triệu đồng. Ngày 28/11/2017, Trường cùng Lê Văn Việt (SN 2001, tổ 23, khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà) đến một tiệm tạp hóa trên đường Cửa Đại (phường Sơn Phong, TP.Hội An) lấy trộm 4 triệu đồng, 131 USD và một số card điện thoại có giá trị 5 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 9/3/2018, Trường trộm 1 chiếc xe đạp điện tại phường Cẩm An (TP. Hội An). Trước đó, ngày 22/2/2018, Trường trộm 1 ĐTDĐ và 1 ví tiền trên địa bàn phường Thanh Hà.

Theo tìm hiểu được biết, hoàn cảnh Trường khá éo le. Mẹ mất sớm, cha Trường bận bịu mưu sinh nên Trường không được quản lý, giáo dục nghiêm khắc. Chính vì gia đình buông lỏng quản lý nên Trường bỏ học từ lớp 9 và thường xuyên "cày" game online. Tệ hại hơn, sau đó Trường còn bắt chước bạn bè hút cỏ Mỹ. Để có tiền chơi game và hút cỏ, thấy ai để hớ hênh cái gì là Trường trộm cái đấy.

Khoảng 24h ngày 24/12/2017, công an phường Thanh Hà (TP. Hội An) phát hiện Trường cùng Nguyễn Tâm (SN 2001, KP. Nam Diêu, phường Thanh Hà) và Trần Quốc Tú (SN 1998, trú KP. Phước Thịnh, phường Cửa Đại) đang tụ tập sử dụng ma túy đá tại nhà bà Nguyễn Thị Vọng (SN 1968, mẹ của Tâm).

Không chỉ xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép ma túy, công an phường Thanh Hà còn điều tra ra nguồn tiền các đối tượng mua ma túy là từ việc trộm cắp tài sản. Vì Trường chưa thành niên nên Công an phường Thanh Hà chuyển hồ sơ đề nghị Công an phường Cửa Đại lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường đối với Trường.

Ngày 25/12/2017, UBND phường Cửa Đại ra quyết định đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường 6 tháng đối với Ngô Văn Trường. Dù nhiều lần viết bản kiểm điểm và hứa không vi phạm pháp luật nhưng Trường vẫn liên tục trộm cắp. Lãnh đạo Công an phường Cửa Đại cho biết, hiện nay lực lượng công an đang quản lý, theo dõi chặt chẽ đối với Trường và sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn nếu thiếu niên này tiếp tục tái phạm.