Quá khứ ngang tàng của “đại bàng” buồng giam đánh chết can phạm

Ngày 4/12, một cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện can phạm Phạm Minh Thế (21 tuổi, thường trú KP.9, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết) tử vong trong phòng giam, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Làm việc với công an, Lê Trọng Sang (SN 1975, ngụ KP.4, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết) thừa nhận đánh chết Phạm Minh Thế trong đêm trước đó vì mâu thuẫn trong lời nói.



"Đại bàng" Lê Trọng Sang Đối tượng Lê Trọng Sang đang bị tạm giam vì tội “chống người thi hành công vụ”. Gã nghiện ma tuý và được mệnh danh là “đại bàng” trong trại bởi bề dày “thành tích” bất hảo của mình. Tại nơi Sang sống, mỗi khi nhắc đến người đàn ông cao to, bặm trợn này, đầu trên lối xóm ai cũng tỏ ra ngán ngẫm với quá khứ vào tù ra khám của y. Năm 1992, tên tuổi của Lê Trọng Sang “vang danh” khắp P.Đức Thắng (TP.Phan Thiết) khi y vừa tròn 17 tuổi. Để có tiền tiêu xài, thoả mãn cuộc sống ăn chơi của tuổi trẻ, Sang đi trộm cắp tài sản của người dân và bị bắt ngay lúc đó. Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì phạm tội lần đầu và đang tuổi vị thành niên. Nhưng với bản tính quậy phá, Sang bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định đưa đi giáo dục bắt buộc tại cơ sở giáo dục Huy Khiêm 1 năm sau đó. Trở về hoà nhập cộng đồng, Sang không biết ăn năn hối cãi, làm lại cuộc đời mà tiếp tục khiến gia đình, bà con lối xóm phiền lòng. Sang lạc lối khi không kiềm chế được lòng tham của chính mình. Sang đi cuớp tài sản và bị bắt. Lần này, TAND tỉnh Bình Thuận phạt đối tượng 24 tháng tù giam. Sau 2 năm ngồi tù, Sang tu tâm dưỡng tính được một thời gian thì tái phạm và bị đưa đi giáo dục bắt buộc tại trại giam Sông Lũy vào năm 2001. Thế nhưng, Sang lại “ngựa quen đường cũ” khi trở về, năm 2002, gã đi cướp giật tài sản của người dân, tụ tập gây rối trật tự công cộng và tiếp tục ngồi tù 5 năm. Di ảnh của can phạm Phạm Minh Thế.

Ra tù được 1 năm, Sang “nâng tầm” của mình lên một bậc mới khi chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy. Toà án tuyên phạt Sang 8 năm tù với tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm”. Kẻ bất hảo này sau đó được chuyển ra thụ lý tại trại giam Sông Cái (tỉnh Ninh Thuận).

Tại đây, ỷ mình cao to, hổ báo, Sang nhiều lần quậy phá, đánh phạm nhân cùng trại, không chấp hành nội quy. Đáng chú ý nhất là việc Sang hành hung cả quản giáo trại giam. “Thành tích” này khiến Sang bị chuyển ra thụ án tận TP.Hải Phòng.

Ngày 5-1-2016, Sang mãn hạn tù và ở lại TP.Hải Phòng một thời gian ngắn trước khi quay về TP.Phan Thiết. Trở lại quê nhà, Sang nhanh chóng tập hợp đàn em giương oai, tranh giành địa bàn. Giới “anh chị” tại TP.Phan Thiết nghe tới tên Lê Trọng Sang cũng phải e dè.

Với tính khí ngang tàng, hung hăng..., trong một lần đi hát karaoke, Sang dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ quán vì chút mâu thuẫn nhỏ. Sau quá trình điều tra, Công an TP.Phan Thiết xử phạt hành chính Sang về hành vi “Vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…”.

Đến ngày 22-7-2016, Sang bị công an bắt về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều hôm đó, Sang đến chơi game bắn cá tại một tụ điểm ở P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết) thì xảy ra cãi cọ với chủ quán dẫn đến xô xát. Sang đánh bà chủ và quậy phá quán nên Công an P.Phú Thủy cử cán bộ đến mời Sang về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, Sang chống đối, có lời lẽ thô tục, đe dọa tạt nước sôi công an. Ngày 30-11-2016, Sang bị TAND TP.Phan Thiết tuyên 3 năm tù giam về tội “chống người thi hành công vụ” và giam tại Trại tạm giam Công an TP.Phan Thiết.

Liên quan đến cái chết của can phạm Phạm Minh Thế, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can đối với Lê Trọng Sang.