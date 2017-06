Phút liều chết của tài xế Fortuner chở 29 bánh ma túy

Trúng nhiều phát đạn, chiếc Fortuner chở ma túy đâm hỏng nhiều phương tiện để mở vòng vây. Quá trình bỏ chạy, xế hộp do 9X quê Hải Phòng cầm lái tiếp tục va chạm với một số xe máy.

Một tuần sau khi bắt quả tang Trịnh Văn Tú vận chuyển trái phép 29 bánh ma túy, ban chuyên án đã chia sẻ với Zing.vn về cuộc truy đuổi chiếc Fortuner mang hàng cấm.

Một cán bộ điều tra cho biết nhiều ngày trước khi quyết định phá án, trinh sát ma túy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã có mặt tại Hòa Bình để nắm thông tin về Trịnh Văn Tú - nghi phạm 27 tuổi nằm trong đường dây ma túy cực lớn. Sau khi nắm rõ thủ đoạn ngụy trang ma túy và lộ trình di chuyển, ban chuyên án huy động 50 cảnh sát, gồm cả lực lượng tăng cường từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSGT Công an Hà Nội tham gia phá án.

Nghi phạm Trịnh Văn Tú. Ảnh: N.N.

Nguồn tin trinh sát cho thấy rạng sáng 2/6, Tú và một người đàn ông thuê chiếc Hyundai i10 để đi Hòa Bình. Đến khu vực chợ Bến (huyện Kim Bôi), Tú lái chiếc Fortuner giấu sẵn 29 bánh heroin về Hà Nội. Còn đồng phạm của anh ta điều khiển chiếc i10 đi trước cảnh giới.

Theo kế hoạch, cảnh sát hóa trang bí mật bám theo xế hộp 7 chỗ chở heroin. Tuy nhiên, sau ít phút di chuyển, Tú yêu cầu xe hoa tiêu giảm tốc độ, chạy phía sau nghe ngóng động tĩnh.

Khi đồng phạm thông báo có ôtô di chuyển cùng lộ trình, Tú liền rẽ vào đồi chè theo đường độc đạo. Từng khảo sát địa hình khu vực này, ban chuyên án nhận định nghi phạm sẽ chạy vòng vèo trước khi về Hà Nội. Lúc này lực lượng hóa trang được lệnh giữ nguyên tốc độ, tiếp tục theo đường Hồ Chí Minh về phía Xuân Mai.

Không thấy ôtô bám theo nhưng Tú vẫn cẩn trọng đỗ xe trong ngõ để quan sát. Rạng sáng, khi thấy an toàn, nghi phạm 9X mới tiếp tục hành trình.

Đến địa phận Hà Nội, chiếc Hyundai i10 chạy trước, liên tục cập nhật tình hình cho Tú qua điện thoại. Kế hoạch chặn bắt chiếc Fortuner tại ngã ba Ba La ở quận Hà Đông được ban chuyên án đưa ra.

Chờ xe hoa tiêu vượt qua nút giao, ôtô của lực lượng phá án khóa 2 đầu xế hộp 7 chỗ do Tú điều khiển. “Khi cảnh sát bắn vỡ kính để khống chế, tài xế đã đạp ga tông vào các phương tiện xung quanh rồi luồn lách bỏ chạy về phía khu đô thị Văn Phú”, một cán bộ tham gia truy bắt nói một số người đi đường bị thương nhẹ vì bị chiếc Fortuner va quệt.

Tổ CSGT làm nhiệm vụ gần đó cũng nổ súng trấp áp song tài xế không dừng xe. 5 ôtô cảnh sát cùng nhiều xe máy đuổi theo chiếc Fortuner vỡ kính phóng với tốc độ hơn 100 km/h.

“Nghi phạm không thạo đường nên sẽ bỏ chạy theo đường lớn. Anh ta không có thời gian để tẩu tán tang vật nên có thể liều chết hoặc vứt ôtô bỏ trốn”, ban chuyên án đưa ra nhận định khi bám theo Tú.

Như dự đoán, từ Hà Đông, xế hộp chở hàng cấm phóng như bay về đường Cienco 5 để sang huyện Thường Tín. Đề phòng nghi phạm có vũ khí, ban chuyên án đã đề nghị công an sở tại dựng chốt đón lõng tại khu vực xa khu dân cư.

Đến gần Trạm điện quốc gia 500 kV, Tú thấy cảnh sát chặn đầu nên bỏ lại ôtô, chạy xuống cánh đồng. Sau ít phút, anh ta bị cảnh sát khống chế. Kiểm tra chiếc xe 7 chỗ, cơ quan điều tra thu 29 bánh heroin giấu dưới ghế và hộp lọc gió điều hòa.

Theo khai nhận, 2 tháng trước, Tú đã vận chuyển trót lọt 73 bánh heroin từ Hòa Bình đi Quảng Ninh. Khi bàn giao lô hàng, nghi phạm được trả công 50 triệu đồng.

Ngày 7/6, cảnh sát đã tìm thấy chiếc hoa tiêu được đồng phạm của Tú vứt lại tại chợ Hà Đông. Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, truy bắt những người liên quan.