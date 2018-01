Phút đối đấu nghẹt thở với “trùm ma túy” cùng khẩu súng đã lên nòng

(Kiến Thức) - Ngay khi "trùm ma túy" vừa bước vào khách sạn thì các trinh sát ập tới khiến y không kịp trở tay. Khám xét khẩn cấp các căn hộ riêng của y, cơ quan công an thu giữ được một khẩu súng cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu với tang vật lên đến 2.052 viên ma túy các loại, hàng trăm gram ma túy đá, một khẩu súng cùng nhiều viên đạn…

Trinh sát nhìn…xuyên áo khoác

Giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường những ngày cuối năm âm lịch, tối 9/1, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an quận 7, TP.HCM tuần tra đến khu vực ngã ba Trần Xuân Soạn và Bế Văn Cấm (thuộc KP1, phường Tân Kiểng, quận 7), thì phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mang chiếc áo khoác tối màu đang ngồi sau xe ôm công nghệ. Nhìn ánh mắt dáo dác của gã đàn ông ngồi sau đầy nghi vấn, các trinh sát nhanh chóng phóng lên trước, áp sát yêu cầu người tài xế GrabBike dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Bùi Sĩ Chu thời điểm bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Lúc này, người khách ngồi sau gương mặt biến sắc, định tìm cách bỏ đi nhưng đã bị các trinh sát giữ lại. Sau khi kiểm tra người tài xế xe ôm GrabBike không phát hiện được gì, các trinh sát yêu cầu kiểm tra người ngồi sau thì đối tượng toan vùng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát quật ngã.

Số tang vật ma túy trinh sát thu giữ của các đối tượng. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ trong túi áo khoác phía trước bên phải của đối tượng đang mặc có 6 gói nylon chứa chất tinh thể không màu và 1 gói nylon chứa chất bột màu hồng nghi ma túy nên tạm giữ đối tượng đưa về cơ quan công an để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, đối tượng buộc khai nhận tên Bùi Sĩ Chu (52 tuổi, ngụ quận 3) và tang vật bị thu giữ là ma túy tổng hợp Methamphetamine với trọng lượng gần 50 gram. Đối tượng Chu cho biết đang bắt xe ôm GrabBike đi “giao hàng” thì bị các trinh sát của đội cảnh sát ma túy công an quận phát hiện bắt giữ.

“Nghẹt thở” đối đầu trùm ma túy có súng đã lên nòng

"Trùm ma túy" Nguyễn Tuấn Anh Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định nguồn cung cấp hàng cho Chu là “ông trùm” chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn trên địa bàn quận tên Nguyễn Tuấn Anh. Đối tượng này thường lui tới khách sạn Phi Long trên đường Trần Xuân Soạn, (phường Tân Hưng, quận 7) và Cảnh sát được mật phục, theo dõi.

Chiều ngày 10/1, đối tượng Tuấn Anh cùng tài xế xe ôm công nghệ cao vừa bước vào khách sạn thì các trinh sát ập đến khống chế khiến y không kịp trở tay. Qua khám xét trên người đối tượng Tuấn Anh, cơ quan công an thu giữ trong túi quần phía sau của hắn có 5 gói nylon chứa chất tinh thể không màu (ma túy đá) và 2 viên nén ma túy tổng hợp. Riêng chiếc hộp giấy người tài xế xe ôm GrabBike cầm trên tay, khi mở ra cơ quan công an phát hiện có 996 viên nén nghi ma túy tổng hợp được chứa trong 6 gói nylon.

Kiếm Nhật và khẩu súng Rulo 5 viên đạn đã lên nòng của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận trước đó vào khoảng 15h cùng ngày, hắn được một đối tượng chưa rõ lai lịch hỏi mua 1.000 viên ma túy tổng hợp với giá 150 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, hắn đặt thuê một một phòng trong khách sạn Phi Long để làm nơi giao hàng rồi cũng bắt xe ôm GrabBike chở đến điểm hẹn. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đã bị các trinh sát mật phục bắt giữ. Riêng người xe ôm GrabBike chỉ là người được Tuấn Anh nhờ chở đi. Khi được nhờ mang hộp giấy lên phòng, người này cũng không biết bên trong chứa gần cả ngàn viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh tại phòng A29-04 ở 1 khu căn hộ cao cấp, cơ quan công an phát hiện thanh kiếm Nhật; 1 khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn đã lên nòng.

Tuy nhiên, dù tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong căn hộ này nhưng cơ quan công an vẫn không thu giữ thêm được lượng ma túy nào. Nhận định có thể đối tượng này còn cất giấu ma túy ở nơi khác, các điều tra viên công an quận 7 tập trung đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, “ông trùm” này cuối cùng cũng phải khai nhận có thuê thêm căn hộ A35-04 cũng nằm trong khu căn hộ này để làm nơi cất giấu ma túy . Khám xét căn hộ này, công an quận 7 phát hiện và thu giữ 1.055 viên nén ma túy tổng hợp các loại.

Hiện Công an quận 7 đã chuyển hai đối tượng cùng hồ sơ tang vật của vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.