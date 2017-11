Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC thích thú chụp ảnh kiến trúc Hội An

Lúc 10h15' ngày 11/11, đoàn Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền cùng các phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC tham quan chùa Cầu, Hội An. Chùa Cầu là biểu tượng của thành phố di sản Hội An. Năm 1990, Chùa Cầu được cấp bằng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia. Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC trên di tích chùa Cầu. Đoàn tiếp tục di chuyển tới các địa điểm khác của Hội An. Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền cùng các phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC đi dọc dòng sông Hoài thơ mộng. Các phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC chụp ảnh các công trình kiến trúc đặc sắc. Phu nhân lãnh đạo APEC selfie trên phố cổ Hội An. Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn phu nhân tản bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: Vietnamnet)

