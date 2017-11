Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng vụ đạn lạc ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đạn lạc gây thương tích nhiều người ở Vĩnh Phúc, khiến dư luận hoang mang, ngày 3/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc đạn lạc vào nhà dân, khiến một số người ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) bị thương.



Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân.

Đầu đạn "bay lạc" nằm bên trong má cháu Nguyễn Hải Phong trước đó.

Trước đó, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo tài liệu điều tra, ngày 16/6, Công an huyện Bình Xuyên đã tiếp nhận thông tin về trường hợp cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi) phát hiện bị chảy máu ở thái dương bên phải khi cháu đang ở cơ sở mầm non tư thục Họa Mi (thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên). Người thân cháu bé hoảng hốt, khi đưa cháu đi khám đã phát hiện bên trong má, trước tai phải của cháu có một đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6mm.

Bước đầu khám nghiệm, công an xác định đây là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, hoặc súng trung liên RPK, RPD, súng trường CKC.

Tiếp đó, khoảng 9h45 ngày 10/8, chị Nguyễn Thị Khuyên (32 tuổi), trú tại phố Sơn Bi (thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) đang ở nhà phát hiện 1 đầu đạn rơi vào nền nhà. Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Bình Xuyên xác định, nhà chị Khuyên là nhà ống, mái lợp tôn, hướng Tây, cửa mở cao 3m, không có vết thủng và đã thu giữ đầu đạn trên

Đến khoảng 7h ngày 30/8, chị Trần Thị Thùy (33 tuổi), trú tại tổ dân phố Sơn Bi đang ở nhà thì thấy 1 đầu đạn xuyên qua mái nhà lợp tôn rơi xuống nền, hướng chéo từ Tây Nam sang Đông Bắc.

Hình ảnh vết mổ của bà Lý để lấy đầu đạn ra ngoài.

Ngày 4/10, Cơ quan Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục nhận tin báo, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, ở thị trấn Gia Khánh) đang đi lễ tại chùa Duệ Long, địa chỉ tổ dân phố Gia Du thì bị thương tích ở vùng ngực. Bà Lý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và xác định bị 1 vết thương kích thước 01cm x 0,1cm ở 1/3 dưới xương ức lệch trái, tương ứng xương sườn số 8; phẫu thuật thu giữ 1 vật kim loại hình trụ, 1 đầu nhọn dài 2,1cm, đường kính 0,5cm dạng đầu đạn súng AK.

Trước đó, ngày 26/9, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo anh Trần Đức Thiện (28 tuổi), trú tại tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe máy chở anh Dương Văn Lộc (24 tuổi), trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội trên Quốc lộ 2, đến đoạn đường thuộc phường Liên Bảo thì anh Lộc thấy đau, chảy máu vùng đùi trái và được đưa đến Bệnh viện Lạc Việt khám.

Kết quả ban đầu xác định, tại vị trí đùi trái có vết rách da, kích thước 1cmx2cm, hình bầu dục, vết thương gọn và sâu. Kết quả chụp X Quang phát hiện dị vật cản quang.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.