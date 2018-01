Phó Thủ tướng: Bác sĩ bị hành hung một phần do lỗi của mình

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, thời gian qua, Bộ đã ký nhiều chương trình với nhiều cơ quan để chống bạo lực thầy thuốc nhưng hiệu quả chưa cao. Hàng loạt bác sĩ vẫn bị hành hung khi đang cứu người.



Phó Thủ tướng cũng đồng ý phải bảo vệ bác sĩ, cán bộ y tế, nghiêm trị những kẻ gây rối, tuy nhiên cũng phải nói theo chiều ngược lại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong các vụ hành hung bác sĩ có một phần lỗi từ phía cơ sở y tế.

“Trừ một vài trường hợp say rượu quấy phá BV, còn lại phần nhiều những trường hợp người nhà gây sự cũng do bất bình vì phục vụ. Có bất bình do không được giải thích cũng là lỗi của mình, có bất bình do bản thân một số cán bộ chưa thực sự tốt”, Phó Thủ tướng nói.

Theo đó, ông đề nghị ngành y tế phải đảm bảo môi trường bệnh viện thật tốt. Không chỉ sạch đẹp mà phải minh bạch, công khai tất cả thu chi, chức năng nhiệm vụ từng người và có giám sát.

Quán triệt 10 chữ 'vàng' của Chính phủ

Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2018, ngành y tế phải quán triệt từ trên xuống dưới, lấy 10 chữ ‘vàng’ của Chính phủ ra để nghĩ thật kĩ, viết ra thật rõ, đừng nói chung chung, phải hành động, sáng tạo cụ thể.

Ông dẫn chứng, đi khắp từ Nam ra Bắc, có cơ sở y tế 2 tầng nhưng bỏ không, có nơi phòng rất rộng nhưng hỏi ra 1 tuần chỉ có 1-2 người bệnh đến khám, rất lãng phí.

“Rất mừng vì điều kiện vật chất, cơ sở khang trang nhưng buồn vì không hiệu quả. Không phải ở đâu cũng cần đầu tư nhiều máy móc”, Phó Thủ tướng tâm tư.

Cùng với đó, ngành y tế phải đẩy mạnh tự chủ, đừng nghĩ chỉ BV tuyến TƯ như Bạch Mai, Việt Đức mới làm được vì thực tế nhiều cơ sở y tế tuyến dưới đã hoàn toàn tự chủ được. Chỉ có tự chủ, tính đủ giá, chất lượng y tế mới lên, người dân mới đến nhiều, từ đó cán bộ y tế mới có thêm thu nhập, nâng cao tay nghề.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải mở rộng khái niệm tự chủ trên tinh thần tận dụng mọi nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực trên địa bàn, không phân biệt công tư. Khi đã tự chủ được rồi thì câu chuyện về biên chế cũng sẽ được giải quyết.

Với riêng các BV lớn có uy tín, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo ngoài triển khai đề án BV vệ sinh, cần thành lập các chuỗi BV, tiến tới ngang nhau về chất lượng, góp phần giảm quá tải.

Đồng thời phải nghiên cứu, sắp xếp lại các danh mục thiết bị, vật tư, dịch vụ y tế, hiện có tới hơn 17.000 là quá nhiều so với quốc tế.

Bên cạnh đó, phải dùng kỷ cương để tăng cường ứng dụng CNTT, lập bệnh án điện tử, theo dõi hồ sơ sức khoẻ cho mọi công dân, dù ban đầu ai cũng ngại, phần vì bị giám sát, phần phải minh bạch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, vướng ở đâu báo cáo Thủ tướng và Chính phủ đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là giảm giá thuốc.

“Giờ thị trường dược của chúng ta trên 4 tỷ đô, chỉ cần giảm 10% đã được 400 triệu đô, trong đó có biết bao nhiêu là tiền của người nghèo vì không ai đi mặc cả giá thuốc. Trong khi thuốc ung thư vẫn cao hơn khu vực nên chúng ta phải làm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.