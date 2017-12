Phát hoảng cách ứng phó bão số 16 của dân Cà Mau

Chuẩn bị ứng phó với bão số 16 (bão Tembin), hầu hết người dân đã tự giác đến nơi tránh bão, tàu thuyền hối hả vào bến neo đậu, nhà cửa được chằng chống khẩn trương. Chính quyền từ trung ương đến thôn ấp chạy đua chuẩn bị mọi điều có thể nhất để bảo đảm sự an toàn cho dân. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chống bão cấp tập đó chắc chắn là chưa đủ. Ảnh: Một gia đình chống bão số 16 bằng cách tháo dỡ hết mái tôn vì sợ bão vào gió cuốn bay mất. Ở Đất Mũi, dù hàng ngàn căn nhà đã được chằng chống nhưng chia sẻ với phóng viên, chủ nhân những căn nhà ấy không mấy tin tưởng sẽ chống được bão vì nhà quá tạm bợ. Ảnh: Xô chậu và thùng xốp được đặt trên máy nhà vì người dân cho rằng bão đến sẽ mưa to các xô, thùng này sẽ trữ nước nên chằng chống rất hiệu quả. Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cũng giật mình khi nhìn hình ảnh người dân nhiều nơi ở Cà Mau chằng chống nhà cửa bằng dây vải, băng keo, ống nước, dùng gạch đè lên mái tôn...! Nếu bão Tembin vào đất liền như dự báo ban đầu thì phương cách đó chắc chắn không chống chọi nổi. Trao đổi với phóng viên, người dân cho biết họ chỉ biết gì làm nấy. Ảnh: Một căn nhà được chằng chống bằng dây ống bơm nước. Người dân cho rằng tấm lưới bao trùm cả mái tôn khi có bão đến cũng không cuốn tôn bay được. Nhà anh Trần Thanh Tú được chống bởi các cây đước. Ông Huỳnh Văn Hậu chống bão bằng các ống bơm bùn trong vuông tôm. Một mái nhà ở xã Viên An, H.Ngọc Hiển được bao bởi tấm lưới đánh bắt cá. Một túp lều canh tôm được cột chằng khắp nơi. Tấm lưới phủ mái tôn chống bão. Dây điện cũng được sử dụng cột nhà chống bão.

