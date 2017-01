Phát hiện vật thể nghi gây ra vụ cháy kinh hoàng ở Nha Trang

Cơ quan điều tra công an Khánh Hoà phát hiện một thùng phuy đang nấu cám, sụp trôi xuống sông được nghi là vật thể gây ra vụ cháy kinh hoàng ở Nha Trang.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng ở Nha Trang, chiều 18/1 Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đã có thông tin sơ bộ về vụ việc. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, đặc điểm của những khu nhà chồ là nằm trên địa hình một mặt là sông, phía đất liền dân cư chen chúc nên khó tiếp cận. Nên khi hỏa hoạn xảy ra xe chuyên dụng không thể vào bên trong, mà chỉ có những tàu cứu hỏa tiếp cận từ phía sông mới có thể dập lửa kịp thời.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 70 ngôi nhà bị thiêu rụi ở Nha Trang tối 17/1. Ảnh: AHC. "Do thiếu phương tiện chữa cháy trên sông, biển nên vụ cháy ở Cồn Nhất Trí trở nên nghiêm trọng. Nếu có tàu chữa cháy, thì hậu quả vụ cháy không nặng nề như vậy. Để dập tắt đám cháy, lực lượng PCCC đã phải huy động tất cả phương tiện, kể cả ca nô, thuyền của dân và bình chữa cháy ở chợ Đầm" - Đại tá Dũng cho biết.



Theo ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, công tác cứu hộ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy còn quá bị động. Khi vụ việc xảy ra, xe chuyên dụng không vào hiện trường được, đơn vị chữa cháy bị động, không có phương án cụ thể để tiếp cận hiện trường. Sau một hồi mới cho lực lượng sang chợ Đầm huy động bình chữa cháy để dập lửa là chưa chuyên nghiệp.

Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện một thùng phuy đang nấu cám, sụp trôi xuống sông.

"Công an sẽ tiếp tục giám định nguồn điện ở hộ gia đình ông Phan Văn Đ. (nơi được cho là điểm xuất phát của vụ cháy). Tuy nhiên, việc giám định phải tiến hành toàn diện và có thể mở rộng ra nhiều hộ dân khác mới có thể thông tin cụ thể nguyên nhân" - Đại tá Cường nói.