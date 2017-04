Phát hiện thi thể trong bao nylon tại khu du lịch bỏ hoang

Ngày 5/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an huyện Tân Thành (tỉnh BR-VT) đang phối hợp giám định pháp y, truy tìm tung tích nạn nhân để làm rõ xác chết trong bao nylon nghi có liên quan đến án mạng.

Nghi án giết người, bỏ xác trong bao tải phi tang gây rúng động dư luận xảy ra ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT. Trước đó, chiều tối ngày 4/4, người dân phát hiện một bao nylon khá lớn bị vứt tại khu du lịch L.T (ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) nên tò mò mở ra xem thử. Cảnh tượng kinh hoàng khi người dân nói trên chứng kiến trong bao nylon là xác người đang phân huỷ, chỉ còn xương và tóc nên hô lớn.

Vụ việc được trình báo Công an địa phương và ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Tân Thành đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Bước đầu, nhà chức trách nhận định, vụ việc có dấu hiệu một vụ án mạng.

Trước đó, đêm mùng 5 Tết Đinh Dậu (ngày 1/2), trên địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT cũng từng xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận. Nghi can Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ huyện Tân Thành) sau khi giết nữ chủ quán cà phê là chị T.T.T.H (34 tuổi) tại nhà trọ của Phương để cướp tài sản, nghi can đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi đem vứt ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.