Phát hiện hàng chục bộ thu phát phục vụ gian lận thi cử

Ngày 16/6, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội đã họp, rà soát tổng thể công tác chuẩn bị cho kỳ thi.



Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, Hà Nội có 72.939 hồ sơ đăng ký dự thi. Toàn Thành phố có 112 điểm thi với 3.057 phòng thi.



Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi thi là 7.081 người. Trong đó, 3.542 cán bộ, giảng viên trường đại học; 3.476 cán bộ, giáo viên trường phổ thông. 1.120 nhân viên, an ninh, trật tự viên cũng đã được huy động phục vụ tại các điểm thi.



Theo Công an TP Hà Nội, những ngày qua, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thu giữ hàng chục bộ thu phát phục vụ hành vi gian lận thi cử.



Công an TP đã có kế hoạch triển khai đến công an các quận, huyện, thị xã về việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay.



Ảnh minh họa.

Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho hay lực lượng công an đã có kế hoạch triển khai đến các quận huyện đảm bảo in sao đề thi, đôn đốc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các quận, huyện. Cần khuyến cáo, nhắc nhở tuyên truyền, ngăn chặn gian lận thi cử liên quan công nghệ cao trong kỳ thi sắp tới.



Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý ngành y tế chú trọng công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, cấp cứu y tế, phối hợp hội đồng thi, bố trí cán bộ, thuốc men đáp ứng nhu cầu cứu chữa cấp cứu tại điểm thi.



Các điểm thi gần trạm y tế thì bố trí thường trực tại trạm, nơi xa có tổ y tế tại điểm thi. Có đội điều trị lưu động tại các trung tâm y tế, đề phòng trường hợp ngộ độc, chấn thương hàng loạt đều có phương án cấp cứu kịp thời.



Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - thông tin sở đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, nắm chắc quy chế và kiểm soát tốt tình hình.



Ngoài những điểm mới trong quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành, điểm đáng lưu ý của kỳ thi quốc gia của TP Hà Nội năm nay là không có thanh tra “cắm chốt” tại mỗi điểm thi. Thay vào đó, đội thanh tra lưu động, kiểm tra đột xuất tại các điểm thi nhằm kịp thời phát hiện sai phạm nếu có.



Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho hay việc in sao đề thi đang được hoàn thành để bàn giao đúng tiến độ.



ĐH Bách khoa Hà Nội được giao phối hợp coi thi tại 22 điểm thi với gần 800 cán bộ tham gia. Trường đã triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ tham gia coi thi



ĐH Quốc gia Hà Nội có 1.038 cán bộ tham gia coi thi, tham gia 32 đoàn cả nội thành và ngoại thành. Trường đã đi tìm hiểu trước các điểm ở xa, bố trí phương tiện đi lại. ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành tập huấn tại các trường ĐH trước rồi sáng 21/6 sẽ tập huấn tại điểm thi.



Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra từ ngày 21/6 đến 24/6 trên cả nước.