Phát hiện chồng dẫn bồ nhí về nhà, vợ livestream dằn mặt yêu cầu ly hôn

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng dẫn nhân tình về nhà.

Đoạn clip dài hơn 20 phút ghi lại cảnh người vợ yêu cầu người chồng đang trốn trong phòng ngủ ra để ký giấy ly hôn. Nhưng người chồng nhất quyết không ra, bỏ mặc vợ và cô nhân tình với cánh tay đầy máu ở ngoài phòng khách.

Cũng theo chia sẻ từ người vợ, chị đi công tác về nhà thì bất ngờ phát hiện chồng và tình nhân. Do quá sợ hãi, nhân tình định trốn vào tủ quần áo nhưng đã bị chị phát hiện. Còn người chồng thì cố thủ trong phòng, nhất quyết không ra.

Người vợ cũng chia sẻ rằng đã nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình và có ý định ly hôn. Vượt quá giới hạn chịu đựng, nên lần này chị đã yêu cầu người chồng ra khỏi phòng để ký vào giấy ly hôn, nếu đồng ý thì sẽ tắt đoạn livestream này đi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, clip đạt gần 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận.

Đa số nhiều cư dân mạng đều lên án mạnh mẽ tính trăng hoa của người chồng và ủng hộ chị vợ xinh chẳng kém hoa hậu này hãy bỏ chồng.

“Bỏ anh ta đi, người đàn ông lăng nhăng một lần sẽ có n lần, chị xinh như vậy không nên chôn vùi cuộc đời mình vào người không xứng đáng”, bạn Quỳnh Anh bình luận.

“Lăng nhăng ăn vào bản chất rồi. Chị vợ xinh đẹp và kiếm được tiền thế kia còn không biết giữ, lại còn năm lần bảy lượt cặp bồ để rồi lần này còn dẫn hẳn về nhà. Đúng là hết thuốc chữa”, bạn Minh Hà chia sẻ.

Cả 3 người sau đó có mặt tại Công an phường Đội Cấn để giải quyết.

Theo tìm hiểu trên facebook cá nhân của chị E.T - người vợ trong đoạn clip - cả hai đã đến đồn công an để trình báo sự việc xảy ra vào sáng 10/11.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Việt Chung, trưởng Công an phường Đội Cấn xác nhận sự việc nói trên. Theo ông Chung, hiện cặp vợ chồng và người liên quan đến vụ trên đang ở trụ sở công an phường. Công an phường Đội Cấn đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra xử lý.