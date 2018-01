Phá sới bạc “khủng” có nhiều “quý bà”, thu 8 xe ô tô cùng nhiều vũ khí

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một sới bạc lớn, bắt 74 người, trong đó có nhiều "quý bà", giữ 8 xe ô tô cùng nhiều vũ khí nóng.

Ngày 15-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị liên quan của công an tỉnh này vừa bắt quả tang 74 đối tượng đang sát phạt tại sới bạc, thu tại hiện trường 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tham gia vụ đánh bạc. Ảnh: NTV

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 14-1, sau một thời gian dài điều tra, mật phục, các trinh sát đã bất ngờ ập vào một căn nhà tại xóm 3, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bắt quả tang 74 người đang tham gia đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Phát hiện bị truy bắt, các đối tượng chống cự quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng tất cả bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa (dùng để xóc đĩa), 8 xe ô tô, 2 xe máy và hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan. Ngoài ra, trong quá trình khám xét tại nơi tổ chức đánh bạc , trên các xe ô tô, lực lượng công an thu giữ nhiều vũ khí nóng như đao, kiếm. Được biết, trong số các đối tượng tham gia vụ đánh bạc có rất nhiều phụ nữ, trong đó có nhiều người còn ít tuổi.

Nhiều "quý bà" tham gia sới bạc - Ảnh: NTV

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh ban đầu, một số đối tượng đã khai nhận về hành vi tham gia đánh bạc của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.