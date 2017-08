Phá ổ bạc "khủng" trong tiệc tân gia, bắt 28 đối tượng

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa triệt phá ổ cờ bạc "khủng" được tổ chức sau tiệc tân gia, bắt giữ 28 đối tượng.

Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) chiều ngày 22/8 cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ cờ bạc, bắt giữ 28 đối tượng do Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, quê Hà Nội; ngụ KP Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu.



Các con bạc bị bắt giữ gồm: Hải, Nguyễn Văn Dương (50 tuổi, quê Hà Nội, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trần Ngọc Anh (34 tuổi, quê Thái Nguyên, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi, quê Hà Nội, ngụ Bình Dương), Hoàng Văn Ngạn (40 tuổi, quê Hà Nội, ngụ TP Hồ Chí Minh), Trần Minh Nam (30 tuổi, quê Phú Thọ, ngụ Bình Dương) và các con bạc khác.

Tang vật được thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Gia đình & Xã hội Theo thông tin ban đầu, chiều 21/8, tại nhà của Hải tổ chức tiệc tân gia. Sau buổi tiệc, Hải tổ chức sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa ở tầng trên của căn nhà và rủ gần 29 người khác cùng chơi. Mỗi ván, các con bạc đặt cược ăn thua từ 100.000đ đến 1 triệu đồng.



Nhận được tin báo, lực lượng công an huy động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ ập vào căn nhà bắt quả tang 28 con bạc đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Theo báo Bình Dương online, lời khai ban đầu của các đối tượng cho hay, các đối tượng mang theo từ 600 ngàn đến hàng chục triệu đồng, sau khi ăn tân gia xong đã dùng số tiền này đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Số tiền đặt không cố định, thường mỗi ván người chơi sẽ đặt từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhiều đối tượng đã sử dụng hết tiền mang theo để đánh bạc.

Công an Thị xã Dĩ An cho biết, trong quá trình vây bắt có hai đối tượng không rõ lý lịch đã tẩu thoát.

Hiện sự việc đang được lực lượng công an tích cực điều tra, làm rõ.