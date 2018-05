Phá “hang ổ” trụy lạc trong biệt thự cao cấp ở TP HCM

Phá “hang ổ” trụy lạc trong biệt thự cao cấp ở TPHCM Đối tượng chủ mưu đã thuê căn biệt thự cao cấp với giá hàng nghìn USD/tháng, sau đó ngăn từng phòng cho “cậu ấm, cô chiêu” thuê lại để chơi trò trác táng, trụy lạc. Chiều 2/5 , Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra về các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, đối tượng Dương Phan Tùng (ngụ quận 7) được xác định là “chủ nhà” khi thuê căn hộ cao cấp tại địa bàn quận 7 để tổ chức cho các “cậu ấm, cô chiêu” sử dụng ma túy. Cụ thể, vào lúc 0h ngày 1/5, Công an phường Tân Phong và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 7 bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ R4-80 Hưng Phước 3, Khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7. Tại đây cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng nam nữ đang có dấu hiệu sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.