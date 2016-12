Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tang vật vụ án bị thu giữ.



Theo cơ quan điều tra, Ngô Thị Mai (49 tuổi, hộ khẩu thường trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu tổ chức này. Từ năm 2009 đến nay, Ngô Thị Mai và chồng là Hoàng Văn Tuấn đã lập 7 công ty, đồng thời thuê nhiều đối tượng làm Giám đốc “ma” cùng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cụ thể, Mai đã sử dụng trụ sở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (địa chỉ số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) do Hoàng Văn Tuấn làm Giám đốc để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

Ngày 12/12/2016, lực lượng công an khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cùng một số cơ sở khác, thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên.

Từ năm 2009 đến nay, các đối tượng này đã mua bán hơn 2.000 hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng để thu lợi bất chính./.