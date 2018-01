Ông Đinh La Thăng: Công thì ít, tội thì nhiều

Trong ngày hôm nay 22/1, bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài” sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sẽ bị tuyên án. Tuy nhiên, vấn đề công, tội của bị cáo Đinh La Thăng vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm với nhiều ý kiến khác nhau.



Bị cáo Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng công tác tại PVN từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2008, với nhiều chức vụ khác nhau như Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam… Suốt 3 năm ở vị trí lãnh đạo PVN, nhiều người kỳ vọng ông Đinh La Thăng sẽ tạo nên những thành tích vượt bậc cho ngành dầu khí. Nhưng đáng tiếc, đến hiện nay ông Đinh La Thăng lại được biết đến là người để lại những dấu ấn tiêu cực tại PVN khi ở vị trí người chèo lái tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam này.

Bằng chứng rõ ràng nhất, ông Đinh La Thăng bị khởi tố và đang xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN và PVC và cùng tội danh trên trong vụ án PVN góp vốn vào Oceanbank.

Theo cáo trạng vụ án xảy ra tại PVN, PVC, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị can Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký Hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và BQL dự án căn cứ Hợp đồng này tạm ứng 6.6 triệu USD và 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án NMNĐ Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119.8 tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại PVN khi góp vốn vào Oceanbank, cáo trạng cũng nêu rõ, bị can Đinh La Thăng đã có hành vi ký Thỏa thuận 6934 ngày 18/9/2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Oceanbank nhưng không thông qua Hội đồng quản trị. Quyết định việc góp vốn được ký khi ông Thăng biết rõ năng lực yếu kém của Oceanbank. Các lần cựu Chủ tịch PVN ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn. Hậu quả toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Oceanbank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Oceanbank với giá...0 đồng.

Ông Đinh La Thăng là người được công chúng biết đến khi tạo dấu ấn ở tất cả các ngành, các vị trí công việc mà ông Thăng đã trải qua, từ Tổng Công ty Sông Đà rồi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, cũng như thời điểm ông công tác tại Bộ GTVT và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau đó.

Ở thời điểm ông Đinh La Thăng là Bộ trưởng Bộ GTVT, ông được coi là người tiên phong thúc đẩy các dự án BOT giao thông trên cả nước, việc này đã mang lại sự đổi thay cho hệ thống giao thông nhưng cũng để lại không ít hệ lụy khi nhiều dự án BOT được các cơ quan chức năng chỉ ra những bất cập gây bức xúc trong dư luận. Mà cho đến hiện tại, BOT vẫn đang là vấn đề nóng khiến người dân bức xúc, cơ quan quản lý đau đầu...

Chỉ tính riêng hai vụ án xảy ra tại PVN đang được xét xử và sắp tới bị xét xử, số tiền thiệt hại đã lên con số 1000 tỷ đồng. Hàng nghìn tỷ tiền thuế của dân đã bị ông cùng các đồng phạm khác thả trôi sông, trôi bể. Đó là con số mà người dân khó chấp nhận khi mà hiện nay, GDP bình quân đầu người Việt Nam chỉ mới ước đạt 2.400 USD/năm và mỗi người Việt hiện nay đang gánh nợ công với số 33 triệu đồng

Có công ắt sẽ được nhìn nhận, nhưng không phải vì có công mà được miễn tội. Xưa nay, pháp luật vốn nghiêm minh. Những sai phạm của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm cần phải chịu sự trừng phạt để làm gương cho kẻ khác.

VKS cũng đã đề nghị xem xét hình phạt cho bị cáo Đinh La Thăng do có nhiều thành tích đóng góp, nhưng với tội trạng gây ra thì ông Đinh La Thăng chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Công ít mà tội lớn thì công trạng khó có thể làm giảm bớt mức án do hành vi phạm tội gây ra và vì thế ông Đinh La Thăng sẽ phải gánh chịu hình phạt do những sai lầm của chính bản thân ông gây nên.