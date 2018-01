Nữ tiếp viên hoảng hồn phát hiện khách nam nằm chết bí ẩn

Tối 30.12, nữ tiếp viên quán cà phê chòi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) không thấy vị khách nam ra về vì uống cà phê đã khá lâu nên đến kiểm tra. Khi đến khu vực võng trong chòi lá, người này tá hỏa phát hiện vị khách nam nằm bất động nên hô hoán thông báo nhiều người biết.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên sự việc được trình báo cơ quan địa phương.

Công an thị xã Dĩ An cùng công an tỉnh Bình Dương đã có mặt lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường vụ việc người chết bí ẩn trên võng.

14 Quán cà phê chòi nơi xảy ra vụ việc. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân là Lê Văn Huy, 26 tuổi, quê Thanh Hóa.



Theo quan sát quán, cà phê chòi võng Anh Thư có khoảng 20 chòi và nhiều nhân viên nữ phục vụ.

Đến 21h, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào khoảng tháng 9/2017, anh Huỳnh Văn Lượm Em - 24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang đi xe honda chở em Lê Thị Tú Trinh - 17 tuổi, ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang vào quán cà phê tum K.N., xã Bình Hòa.Cả hai vào tum sau cùng của quán (cách đường tỉnh 941 khoảng 150m) gọi nước uống.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy cả hai lâu quá không về nên chủ quán nước đã cùng với một số người vào tum xem thì tá hỏa phát hiện thi thể Lượm Em đang treo lơ lửng giữa tum.

Còn em Trinh thì nằm trên chiếc ghế đá trong tình trạng bị con dao Thái Lan cắm vào ngực bên trái và có nhiều vết máu.

Kết quả xác định Lượm Em chết do ngạt thở (sợ dây dù thắt cổ) còn em Trinh chết do bị dao đâm thủng phổi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ được bức tâm thư của Lượm Em để lại với lý do buồn chuyện gia đình.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, Lượm Em và Trinh yêu nhau được 2 năm. Lượm Em làm thuê mướn còn Trinh đang học THPT ở huyện Tri Tôn. Nguyên nhân phỏng đoán có thể do ghen tuông nên mới xảy ra sự việc.