Nữ luật sư tố bị nguyên đơn đánh gãy 2 cái răng

Ngày 26/12, ông Đinh Văn Hào, Trưởng Công an phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai, xác nhận đã nhận đơn trình báo của luật sư (LS) Võ Thị Tiết (Đoàn LS tỉnh Bình Định) và ông Phan Đình Thiện (bị đơn) về việc bị nguyên đơn Diệp Thị Khánh Cúc cùng một nhóm người đánh thương tích ngay tại tòa.



Ông Hào cho biết đã làm việc với các bên, hiện phường vẫn đang điều tra làm rõ. Ông Trần Đặng Anh Việt, Phó Chánh án TAND TP Pleiku, thì nói hôm xảy ra sự việc ông đang đi họp nên không chứng kiến vụ việc nguyên đơn đánh luật sư này.

Những vết xây xát vùng hai bả vai sau của luật sư Võ Thị Tiết. Ảnh: LQL.

Theo trình bày của LS Tiết, sáng 20/12, bà tham gia bảo vệ cho thân chủ Thiện trong một vụ án dân sự, phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Ngà làm chủ tọa. Khi phiên tòa sắp bước vào phần thủ tục thì bà Cúc cho người hành hung ông Thiện. LS Tiết liền báo cáo sự việc cho HĐXX nhưng HĐXX cho rằng không nhìn thấy nên không có biện pháp can thiệp. Vì bị đánh đau nên ông Thiện báo Công an phường Ia Kring và được hai công an đưa về cơ quan làm việc.