Nữ hiệu trưởng tử vong sau khi truyền nước đường ở phòng khám tư

Chiều 29-4, cơ quan chức năng khám nghiệp tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của cô H’Nghin Niê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Cúc - xã Ea B’lang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.



Phòng khám nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khuya 28-4, thấy mệt trong người nên cô hiệu trưởng H’Nghin Niê được người nhà đưa đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Nguyễn Văn An ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Theo ông An, cô H’Nghin Niê đến phòng khám lúc 23 giờ 30 phút ngày 28-4, trong tình trạng đau đầu, chóng mặt. Do vậy, phòng khám truyền bình nước đường để nuôi dưỡng đường huyết cho bệnh nhân khỏe lại. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29-4, khi rút kim ra thì cô H’Nghin Niê vẫn nói chuyện bình thường. "Ít phút sau đó, con gái của cô H’Nghin Niê gọi vì bệnh nhân có biểu hiện co giật, khó thở. Ngay sau đó, chúng tôi sơ cứu, đồng thời báo cho khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ" - ông An nói.

Còn theo ông Y Nhân M’lô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, bệnh nhân H’Nghin Niê đã đã tử vong trước khi vào bệnh viện.