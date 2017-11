Nữ điều dưỡng kể lại giây phút bị kề dao khống chế

Dư luận vẫn chưa hết xôn xao sau một phen nghẹt thở chứng kiến hình ảnh hàng chục Công an Hà Nội giải cứu con tin - chị Lê Thị Thu Hà (SN 1970,điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương I) bị đối tượng Trần Đức Anh (SN 1994, trú tại phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) dùng dao và súng khống chế vào sáng ngày 29/10, tại thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, TP Hà Nội).



May mắn chị Hà đã được các lực lượng công an Hà Nội kịp thời mưu trí giải cứu đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân. Tuy nhiên, nhớ lại giây phút bị đối tượng kề dao và súng vào cổ uy hiếp chị Hà vẫn còn run sợ.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương I, nơi Đức Anh bắt cóc, khống chế chị Hà.

Kể lại sự việc chị Hà cho biết, sáng 29/10, chị ở trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương I để chuẩn bị bước ra phòng hành chính làm việc. Thế nhưng, bất ngờ chị bị một nam thanh niên - Trần Đức Anh, dùng súng và dao dí vào cổ khống chế. Lúc này chị Hà cố gắng giữ thái độ bình tĩnh rồi nói với người khống chế, đều là người nhà đến thăm bệnh.“Tôi rất sợ và bất ngờ khi bị khống chế nhưng có nói với đối tượng là chị cũng như em đến thăm bệnh nhân thôi chứ không phải người ở đây, em hỏi gì chị không biết đâu. Nhưng dù giải thích thế nào anh ta cũng không nghe, sợ gặp nguy hiểm hơn nên tôi đành đồng ý đi theo nam thanh niên ra ngoài lên một chiếc xe taxi”, chị Hà kể lại.

Chiếc taxi đang di chuyển ra hướng đường Quốc lộ 1A cũ đến gần kho lương thực trên đường Trần Phú (thị trấn Thường Tín), thì nam thanh niên tỏ ra bình tĩnh và yêu cầu dừng xe đi xuống, thấy công an đến đối tượng đã uy hiếp chị Hà vào bên trong một cửa hàng hoa để cố thủ. “ Lúc này anh ta bình thường lắm, không hề tỏ ra sợ hãi trên tay vẫn hút thuốc. Nhưng tay cầm súng và dao vẫn dí vào cổ tôi, tôi cũng thấy mục đích anh ta cần xe ô tô chứ không có ý định hại tôi”, chị Hà nhớ lại.

"Giờ được an toàn là tôi vui lắm rồi, và chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi", chị Hà chia sẻ.

Đức Anh dùng súng và dao khống chế chị Hà cố thủ tại cửa hàng hoa trên đường Trần Phú (thị trấn Thường Tín, Hà Nội).

Như Kiến Thức đã đưa tin, hơn 9h sáng ngày 29/10, tại thị trấn Thường Tín xảy ra vụ khống chế con tin. Đối tượng di chuyển từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương I ra tới một cửa hàng hoa trên đường Trần Phú (Thường Tín) thì xuống cố thủ.

Ngay khi nhận được thông tin vụ bắt cóc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Thường Tín phong tỏa hiện trường, chốt chặn hai đầu đường Trần Phú.

Đến 11h15 ngày 29/10, đối tượng bị công an bắt giữ, giải cứu con tin an toàn.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội trực tiếp đến chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có kế hoạch giải cứu con tin an toàn, không gây ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân. Đến 11h15, cảnh sát đã giải cứu an toàn bị hại, khống chế được Đức Anh, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.