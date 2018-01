Nợ bảo hiểm xã hội thấp nhất từ trước đến nay

Tổng số nợ BHXH (phải tính lãi) khoảng 5.737 tỷ đồng - dưới 3% so với kế hoạch được giao và giảm 0,8% so với năm 2016. Tổng số nợ BHXH này được xem là mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo tổng kết năm của BHXH Việt Nam, điểm nổi bật trong năm 2017 của ngành BHXH là đẩy mạnh công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động nghiệp vụ. Bên cạnh đó, triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, truy thu về quỹ hàng trăm tỷ đồng; giảm nợ đọng BHXH từ mức 3,7% cuối năm 2016 xuống dưới 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao năm 2017; từng bước kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT bất hợp lý, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.



Hệ thống giám định thông tin điện tử của BHXH Việt Nam góp phần phát hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh: Diệu Linh

“Kết thúc năm 2017, BHXH Việt Nam đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH ở mức thấp nhất từ trước tới nay. Hiện nay, số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đạt khoảng 13,9 triệu người (bằng 100,8% so với kế hoạch được giao); số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người (bằng 102,1% so với kế hoạch được giao). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 291.321 tỷ đồng (bằng 101,6% so với kế hoạch được giao). Tổng số nợ BHXH (phải tính lãi) khoảng 5.737 tỷ đồng…” – ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.



Tại buổi làm việc với ngành BHXH đầu tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của ngành BHXH, với nhiều kết quả ấn tượng, nhiều “kỷ lục” không hề kém cạnh với cả nước.

Đơn cử như đối tượng tham gia BHXH tăng nhanh; độ bao phủ BHYT đạt 86,4% dân số, vượt 2,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; tổng thu vượt hơn 1% so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là những lĩnh vực đột phá, thành công nhất của ngành BHXH trong năm 2017.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị BHXH Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện, đạt các mục tiêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; bảo đảm hoàn thành vượt các chỉ tiêu thu, chi; ngăn ngừa, xử lý mạnh hơn các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi BHXH, BHYT; chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, giúp người dân hiểu được nguyên lý thực hiện BHXH, BHYT, từ đó tích cực tham gia; công khai trên các phương tiện truyền thông danh sách các đơn vị, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT để dư luận xã hội lên án mạnh mẽ…