Những vụ việc gây chấn động ngành giáo dục năm 2016

Ngày 28/2/2016, Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã triển khai quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lý Văn Trắng - Hiệu trưởng Trường tiểu học 3 Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) - do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không gương mẫu, tham gia đánh bài mang tính chất cờ bạc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư cách, đạo đức nhà giáo. Ảnh minh họa. Ngoài ra, vị hiệu trưởng của trường này còn lấy tiền văn phòng phẩm chi công tác phí cho cán bộ, giáo viên; lấy tiền bảo hiểm y tế của nhà trường đi tiếp khách… Ảnh minh họa. Trong tháng 3/2016, dư luận xã hội vô cùng xôn xao khi một bức hình chụp một thầy giáo luồn tay qua nách nữ sinh để… chỉ bài. Thông tin về giáo viên nhanh chóng được xác định là D.A.T. dạy Vật lý của trường THCS Nguyễn Trãi (Châu Đốc, An Giang). Bức ảnh do một người bạn cùng lớp của em C.T.S.T. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi) chụp lại tại nhà riêng của thầy T. trong giờ học thêm Anh văn của vợ thầy giáo này. Tuy nhiên, lý giải về việc này, thầy T. lại nói rằng, việc mình có trong lớp là phụ vợ sửa bài cho các em học sinh, luồn tay qua nách học sinh như thế là “tiện hơn” thay vì dùng tay chỉ bài học sinh từ phía đối diện có thể làm trúng các em. Hành động luồn tay qua nách học sinh để chỉ bài của thầy T. không phải chỉ diễn ra một lần mà là nhiều lần và nhiều học sinh khác cũng bị chứ không riêng gì em S.T. Ngày 25/3/2016, Tuổi Trẻ đưa tin, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã kỷ luật khiển trách và sẽ chuyển công tác thầy giáo T., người bị “nữ sinh đăng Facebook tố thầy dạy thêm sàm sỡ”. Ngày 19/6/2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với Thạc sỹ Trần Thị Hà - Giáo viên hợp đồng của trường THPT Chu Văn An. Chị Hà là vợ Đại tá Trần Quang Khải - Người đã hy sinh trong vụ máy bay Su-30MK2 mất tích vào ngày 14/6/2016. Theo đó, bà Hà được đặc cách tuyển dụng vào viên chức, trở thành giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) kể từ ngày 19/6/2016. Tuy nhiên, ngày 20/6/2016, cô giáo Trần Thị Mỹ Hà (THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) đã đưa ra quan điểm trên trang cá nhân Facebook “phản pháo” đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải. Cô Hà còn kèm theo dòng trạng thái hình ảnh và tin “Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào ngành giáo dục” gây sóng dư luận. Biết được thông tin sự việc, cán bộ trường THPT Trần Nhân Tông yêu cầu cô giáo Hà viết bản tường trình, lấy ý kiến tập thể và phân tích sự việc dựa trên những quy định của Đảng. Chiều 23/6/2016, chi bộ đã thống nhất mức phạt là cảnh cáo với cô Trần Thị Mỹ Hà. Ngày 7/11/2016, chị Trần Thị Thúy Quỳnh (trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết, con chị là cháu Đinh T.P.M., đang theo học lớp 10A3 của trường THPT Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), trong giờ học môn Hóa học có văng tục một câu nhưng bị cô giáo bộ môn xử phạt bằng cách để hai nam sinh tát liên tiếp vào miệng trước mặt các bạn học khiến dư luận xôn xao. Tinh thần của nữ sinh P.M. luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, xấu hổ mỗi khi bước chân đến trường buộc người nhà phải luôn đi kèm từ lúc xảy ra sự việc. Hơn nữa, người thân của nữ sinh M. rất bức xúc trước hình thức xử phạt học sinh theo kiểu “chợ búa” của cô giáo Huyền. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nữ sinh M. đã gửi đơn tới Ban giám hiệu trường THPT Cao Bá Quát, Ban phụ huynh học sinh, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Đến chiều ngày 8/10/2016, lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát đã có cuộc họp khẩn cấp với đại diện hội cha mẹ học sinh, phụ huynh của cháu P.M. Bên cạnh đó, lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát ký quyết định cảnh cáo trước hội đồng giáo dục nhà trường đối với cô giáo Đặng Thị Huyền, với khuyết điểm: “Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử gây hậu quả nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp”. Thời gian kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật. Ngày 6/11/2016, cộng đồng mạng xã hội liên tiếp truyền tay nhau hai đoạn clip ghi lại hình ảnh “Thầy giáo bọ cạp” đứng lên bàn chửi học viên như hát. Thầy giáo trong clip chửi nhau với học viên bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí là văng tục, thách thức. Ngay sau đó, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, đã vào cuộc xác minh “thầy giáo bọ cạp” là Phan Văn Hưng, có bằng tốt nghiệp đại học, có bằng tiến sĩ ở nước ngoài đã được công nhận tương đương văn bằng tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục - Đào tạo) trong hồ sơ đăng ký mở Trung tâm tư vấn du học và làm giám đốc trung tâm. Bên cạnh đó, sơ yếu lý lịch của địa phương xác nhận ông Hưng không vi phạm kỷ luật theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Phan Văn Hưng là Giám đốc Trung tâm tư vấn du học chứ không phải hiệu trưởng như quảng cáo trên website của trung tâm. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu ông Hưng phải ghi đúng chức danh là giám đốc, gỡ bỏ học hàm “giáo sư” trên website của trung tâm. Ngày 5/12/2016, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân đối với bà Nguyễn Thị Duyên, vì có mối quan hệ không trong sáng với ông Lê Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Tân. Ban thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cũng đã có quyết định cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2015-2020 với ông Lê Văn Khâm trong ngày 5/12/2016. Trước đó, 27/11/2016, ông Khâm và bà Duyên cùng nhau vào một nhà nghỉ ở xã Thọ Lộc (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhưng bị chồng của bà Duyên và người nhà phát hiện. Ông Khâm và bà Duyên cũng thừa nhận hành vi của mình khi công an xã đến lập biên bản. Được biết, ông Khâm đã có vợ con, bà Duyên cũng đã có chồng con. Ảnh minh họa.

Ngày 28/2/2016, Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã triển khai quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lý Văn Trắng - Hiệu trưởng Trường tiểu học 3 Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) - do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không gương mẫu, tham gia đánh bài mang tính chất cờ bạc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư cách, đạo đức nhà giáo. Ảnh minh họa. Ngoài ra, vị hiệu trưởng của trường này còn lấy tiền văn phòng phẩm chi công tác phí cho cán bộ, giáo viên; lấy tiền bảo hiểm y tế của nhà trường đi tiếp khách… Ảnh minh họa. Trong tháng 3/2016, dư luận xã hội vô cùng xôn xao khi một bức hình chụp một thầy giáo luồn tay qua nách nữ sinh để… chỉ bài. Thông tin về giáo viên nhanh chóng được xác định là D.A.T. dạy Vật lý của trường THCS Nguyễn Trãi (Châu Đốc, An Giang). Bức ảnh do một người bạn cùng lớp của em C.T.S.T. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi) chụp lại tại nhà riêng của thầy T. trong giờ học thêm Anh văn của vợ thầy giáo này. Tuy nhiên, lý giải về việc này, thầy T. lại nói rằng, việc mình có trong lớp là phụ vợ sửa bài cho các em học sinh, luồn tay qua nách học sinh như thế là “tiện hơn” thay vì dùng tay chỉ bài học sinh từ phía đối diện có thể làm trúng các em. Hành động luồn tay qua nách học sinh để chỉ bài của thầy T. không phải chỉ diễn ra một lần mà là nhiều lần và nhiều học sinh khác cũng bị chứ không riêng gì em S.T. Ngày 25/3/2016, Tuổi Trẻ đưa tin, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã kỷ luật khiển trách và sẽ chuyển công tác thầy giáo T., người bị “nữ sinh đăng Facebook tố thầy dạy thêm sàm sỡ”. Ngày 19/6/2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với Thạc sỹ Trần Thị Hà - Giáo viên hợp đồng của trường THPT Chu Văn An. Chị Hà là vợ Đại tá Trần Quang Khải - Người đã hy sinh trong vụ máy bay Su-30MK2 mất tích vào ngày 14/6/2016. Theo đó, bà Hà được đặc cách tuyển dụng vào viên chức, trở thành giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) kể từ ngày 19/6/2016. Tuy nhiên, ngày 20/6/2016, cô giáo Trần Thị Mỹ Hà (THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) đã đưa ra quan điểm trên trang cá nhân Facebook “phản pháo” đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải . Cô Hà còn kèm theo dòng trạng thái hình ảnh và tin “Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào ngành giáo dục” gây sóng dư luận. Biết được thông tin sự việc, cán bộ trường THPT Trần Nhân Tông yêu cầu cô giáo Hà viết bản tường trình, lấy ý kiến tập thể và phân tích sự việc dựa trên những quy định của Đảng. Chiều 23/6/2016, chi bộ đã thống nhất mức phạt là cảnh cáo với cô Trần Thị Mỹ Hà. Ngày 7/11/2016, chị Trần Thị Thúy Quỳnh (trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết, con chị là cháu Đinh T.P.M., đang theo học lớp 10A3 của trường THPT Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), trong giờ học môn Hóa học có văng tục một câu nhưng bị cô giáo bộ môn xử phạt bằng cách để hai nam sinh tát liên tiếp vào miệng trước mặt các bạn học khiến dư luận xôn xao. T inh thần của nữ sinh P.M. luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, xấu hổ mỗi khi bước chân đến trường buộc người nhà phải luôn đi kèm từ lúc xảy ra sự việc. Hơn nữa, người thân của nữ sinh M. rất bức xúc trước hình thức xử phạt học sinh theo kiểu “chợ búa” của cô giáo Huyền. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nữ sinh M. đã gửi đơn tới Ban giám hiệu trường THPT Cao Bá Quát, Ban phụ huynh học sinh, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Đến chiều ngày 8/10/2016, lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát đã có cuộc họp khẩn cấp với đại diện hội cha mẹ học sinh, phụ huynh của cháu P.M. Bên cạnh đó, lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát ký quyết định cảnh cáo trước hội đồng giáo dục nhà trường đối với cô giáo Đặng Thị Huyền, với khuyết điểm: “Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử gây hậu quả nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp”. Thời gian kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật. Ngày 6/11/2016, cộng đồng mạng xã hội liên tiếp truyền tay nhau hai đoạn clip ghi lại hình ảnh “Thầy giáo bọ cạp” đứng lên bàn chửi học viên như hát. Thầy giáo trong clip chửi nhau với học viên bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí là văng tục, thách thức. Ngay sau đó, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, đã vào cuộc xác minh “thầy giáo bọ cạp” là Phan Văn Hưng, có bằng tốt nghiệp đại học, có bằng tiến sĩ ở nước ngoài đã được công nhận tương đương văn bằng tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục - Đào tạo) trong hồ sơ đăng ký mở Trung tâm tư vấn du học và làm giám đốc trung tâm. Bên cạnh đó, sơ yếu lý lịch của địa phương xác nhận ông Hưng không vi phạm kỷ luật theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Phan Văn Hưng là Giám đốc Trung tâm tư vấn du học chứ không phải hiệu trưởng như quảng cáo trên website của trung tâm. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu ông Hưng phải ghi đúng chức danh là giám đốc, gỡ bỏ học hàm “giáo sư” trên website của trung tâm. Ngày 5/12/2016, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân đối với bà Nguyễn Thị Duyên, vì có mối quan hệ không trong sáng với ông Lê Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Tân. Ban thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cũng đã có quyết định cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2015-2020 với ông Lê Văn Khâm trong ngày 5/12/2016. Trước đó, 27/11/2016, ông Khâm và bà Duyên cùng nhau vào một nhà nghỉ ở xã Thọ Lộc (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhưng bị chồng của bà Duyên và người nhà phát hiện. Ông Khâm và bà Duyên cũng thừa nhận hành vi của mình khi công an xã đến lập biên bản. Được biết, ông Khâm đã có vợ con, bà Duyên cũng đã có chồng con. Ảnh minh họa.