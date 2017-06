Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (5-11/6)

Sáng 10/6, xe khách 40 chỗ mang biển kiểm soát TP HCM chở khoảng 30 người chạy trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 12. Khi còn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 500 m (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô 4 chỗ và 2 xe tải chạy cùng chiều. Ảnh: Thái Linh. Ghi nhận tại hiện trường, 4 chiếc xe đâm liên hoàn đều hư hỏng, kính chắn gió vỡ tung tóe trên đường. Riêng ôtô 4 chỗ bị hỏng nặng phần đầu và đuôi. Vụ tai nạn không khiến ai bị thương. Tuy nhiên khoảng 30 người trên xe khách hoảng loạn, trong đó nhiều em nhỏ sợ hãi, khóc thét. Các hành khách sau đó được di chuyển sang xe khác để tiếp tục lộ trình. Ảnh: Thái Linh. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 18h tối 10/6 tại Km 42 + 300 trên Quốc lộ 49 B đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng. VTC News cho hay, vào thời điểm trên anh Mai Văn Trinh (trú thôn Hải Đông) điều khiển xe máy chở vợ cùng hai con đi từ thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) để về nhà. Đến địa điểm kể trên thì va chạm với xe máy do một người đàn ông tên Thành (trú thôn Vân Quật Đông) lưu thông ngược chiều. Ảnh: VTC News. Cú đâm quá mạnh giữa 2 xe máy khiến cả anh Trinh và ông Thành văng ra xa, đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. 3 vợ con anh Trinh nguy kịch, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy vỡ vụn. Ảnh: Vạn An/Pháp Luật Khoảng 10h ngày 10/6 trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm nói trên, một chiếc xe ba bánh chở đồ cồng kềnh khi cua vào ngõ 300 đường Nguyễn Xiển bỗng dưng lật nghiêng và chiếc xe đè lên người ngồi bên phải khiến người này tử vong tại chỗ. Người lái xe đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: ATGT. Sáng 9/6, ông Võ Văn Trị (SN 1953, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp điện trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Phúc Đồng – thị trấn Hương Khê. Đến km 818 + 310 thì bị xe tải do tài xế Đinh Ngọc Minh, trú ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông phải. Cú tông mạnh khiến ông Trị tử vong tại chỗ, cả hai xe bị hư hỏng một số bộ phận. Ảnh: Sỹ Hòa. Khoảng 8h30 ngày 8/6, xe chở khách du lịch loại 45 chỗ biển số Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 2B từ thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) về Hà Nội. Đến km 19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe này đâm vào vách núi. Ảnh: TTXVN. Hậu quả vụ tai nạn thương tâm ở Tam Đảo khiến 2 phụ huynh là bà Nguyễn Thị Oanh (trú tại xã Tân Tiến) và bà Vũ Thị Đông (trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương) tử vong, khoảng 10 học sinh xây xát nhẹ đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Ảnh: FB. Khoảng 7h ngày 8/6, tại xã Văn Giang, huyện Ninh Giang (Hải Dương), một cụ bà 95 tuổi (trú tại thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương) trên đường từ nhà đến quán ăn sáng, khi đến gần khu vực ngã 3 chợ Văn Giang (thuộc thôn 3) thì gặp xe khách Tuyết Mai dừng lại ven đường. Báo Tiền Phong đưa tin, khi chiếc xe khách bất ngờ chuyển bánh, tài xế có bấm còi để xin đường nhưng do cụ Cáy nặng tai không nghe thấy nên đã bị bánh xe trước chèn qua người dẫn đến tử vong. Ảnh: Đình Quế. Vụ việc người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vongxảy ra vào khoảng 9h45 ngày 7/6, tại khu vực đường sắt giao với đường dân sinh thuộc địa phận thôn Đống Chanh (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, thời điểm trên, tàu hỏa Bắc Nam, số hiệu D19E-950 đang chạy theo hướng Hà Nội – Phủ Lý. Khi tàu đến địa điểm trên thì người phụ nữ đi bộ từ quốc lộ 1A cũ sang đường dân sinh và không quan sát nên bị tàu cán tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn tài đã dừng lại, các lực lượng chức năng cũng khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

