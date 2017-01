Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (15-21/1)

Hôm 20/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cầu Kênh Tẻ (thuộc phường 3, quận 4). Chiếc xe đầu kéo container đang chạy trên đường đã mất lái, lao qua chiều ngược lại đâm trực diện vào xe buýt chở khách khiến rất nhiều người bị thương. Cú va chạm đã khiến 10 người trên xe buýt bị thương được chuyển về các bệnh viện cấp cứu. Người dân địa phương cùng lực lượng Cảnh sát cứu hộ đã đến hiện trường tìm cách giải cứu các nạn nhân đưa ra ngoài. Tối 19/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 20 (thôn 3, đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Tài xế xe khách Phương Trang đã tông một xe máy chạy ngược chiều, làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Người lao động. Khoảng 12 giờ trưa 19/1, trên tuyến đường tránh QL1 qua TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Ảnh: Giao thông. Chiếc Fortuner sau khi tông vào xe máy lao sang bên lề đường rồi đâm biến dạng một đoạn lan can. Chiếc xe máy nằm kẹt cứng dưới gầm xe ô tô Fortuner trong tình trạng hư hỏng rất nặng. Vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến cả 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Ảnh: Giao thông. Một trong những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua là vụ ô tô Lexus và xe tải đâm nhau hôm 18/1, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cú va chạm mạnh khiến một người trên xe Lexus bị thương, chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng do đâm vào đuôi xe tải. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phân luồng giao thông cũng như bảo vệ hiện trường. Vụ ô tô đâm nhau liên hoàn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 18/1 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Có ít nhất 7 xe ô tô đâm nhau liên hoàn trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Riêng chiếc xe taxi bị chui lọt gầm sau một xe tải, bẹp nát. Tai nạn khiến giao thông trên cầu Thanh Trì bị ách tắc, các xe ô tô di chuyển chậm chạp. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Vào khoảng 21h ngày 17/1, tin từ trạm Cảnh sát giao thông chốt tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy khu vực Quốc lộ 20, địa phận huyện Đạ Huoai (đèo Bảo Lộc) ra giữa 4 xe ô tô tải, trong đó có 1 xe rơi xuống vực sâu. Một vụ vi phạm giao thông vô cùng nghiêm trọng xảy ra ở TP HCM khi xe container cán chết người giữa đêm khuya hôm 16/1. Tài xế lái container đã bất chấp, lái container vào làn xe 2 bánh. Khi vừa qua khỏi giao lộ đường Đồng Văn Cống - Phan Văn Đáng (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), do mặt đường quá hẹp, xe đầu kéo va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông mất thăng bằng ngã vào gầm, rồi bị bánh xe container chèn qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

