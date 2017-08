Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (14-19/8)

Chiều 19/8, xác nhận thông tin với PV Kiến Thức, ông Bạch Công Dương - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) - cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nạn nhân thương vong. Hai nạn nhân điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đường quốc lộ khi chạy qua địa phận xã Tú Sơn (huyện Kim Bôi) thì va chạm với xe buýt đi chiều ngược lại. Hậu quả khiến một người chết, một người nguy kịch. Nạn nhân trong vụ tai nạn là hai anh em ruột. Ảnh: FB. Tối 18/8, tại giao lộ không có đèn tín hiệu trên đường số 54-55 phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến 3 người tử vong. Vụ va chạm mạnh khiến cho 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại được chuyển gấp vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Tài xế xe tải sau đó đến trình diện cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: SGGP. Khoảng 23h ngày 17/8, trên đường Nguyễn Đức Cảnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hai thanh niên có biểu hiện say rượu đi xe máy với tốc độ cao đến đoạn đường đối diện nhà máy nước Tương Mai thì xảy ra va chạm mạnh với hai người đi xe máy Honda Wave. Tai nạn khiến cả bốn người bốn bị ngã văng xuống đất, chấn thương nặng. Chiếc xe máy do hai nam thanh niên điều khiển bị nát bét, bánh trước văng ra ngoài. Trong số 4 người bị thương nặng có một phụ nữ đang mang thai. Các nạn nhân vụ va chạm đều được đưa vào BV để cấp cứu. Khoảng 22h ngày 16/8 trên tuyến tránh quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Phù Mỹ, Khánh Hòa) xảy ra vụ đâm xe khách kinh hoàng khiến 5 người chết và 6 người bị thương. Xe khách mang biển số 75B do tài xế Nguyễn Long Hồ (44 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 18 hành khách chạy trên đường tránh quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ từ Nam ra Bắc, dến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 35C do tài xế Nguyễn Văn Hương (38 tuổi, ngụ Ninh Bình) chở theo hai máy ủi chạy chiều ngược lại. Ảnh: VN. Tại hiện trường tai nạn xe khách, chiếc xe biến dạng hoàn toàn, hành lý của hành khách bị hất tung cùng trái cây văng vương vãi khắp mặt đường. Xe đầu kéo lao sang sát lề đường, một chiếc xe ủi rơi hẳn khỏi rơ-moóc, chiếc còn lại nằm bấp bênh trên quốc lộ. Ảnh: VN. Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa hôm 16/8. Ảnh: Người lao động. Khuya hôm qua (16/8) trên cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM xảy ra vụ đâm xe nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phạm Trung Thắng (35 tuổi, quê Hải Phòng). Vào thời gian trên, ôtô biển số tỉnh Đồng Nai do ông Đoàn Văn Sơn (60 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, chạy đến điểm trên thì ông Sơn phát hiện xe máy do 1 nam thanh niên (sau đó xác định là nạn nhân Thắng) đang lao ngược chiều đến với tốc độ khủng khiếp. Sau cú va chạm cực mạnh, nam thanh niên văng xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy dập nát, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Phần đầu ôtô cũng hư hỏng nặng, kính chắn gió bể nát, túi khí bung ra ngoài.

