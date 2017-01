Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (1-7/1)

Vụ xe tải mất lái đại náo quốc lộ xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 5/1 trên QL1, đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM khiến một người tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực bị ùn tắc là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tuần qua. Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông hàng loạt dải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy, cán chết một người đàn ông đang lưu thông trên đường. Khoảng 7h30 tối 5/1, người dân phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) đưa ba bà cháu cùng tài xế xe tải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó. Chiếc xe sau khi đâm vào ba bà cháu đi trên đường đã bỏ chạy và chỉ dừng lại khi tông vào quán nước ven đường. Ảnh: Tuổi Trẻ. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 4/1, trên Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM). Chiếc xe đưa rước công nhân chạy với tốc độ cao rồi va chạm với người phụ nữ chạy xe máy khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hàng chục người chứng kiến không khỏi thương tâm khi thấy người thân của nạn nhân ngồi chết lặng tại hiện trường. Ảnh: Người lao động. Một vụ xe tải cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/1, trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội). Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nạn nhân ngồi trên xe máy cùng hai người khác, di chuyển theo hướng đường Ngọc Hồi vào trung tâm TP Hà Nội. Khi đến ngã ba cạnh ngõ 213 Ngọc Hồi thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải (chưa rõ BKS) chạy cùng chiều rẽ vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tai nạn khiến một người phụ nữ trung tuổi văng ra khỏi xe máy, đúng lúc xe tải đi phía sau lao tới cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Hai người còn lại (một phụ nữ và một em nhỏ khoảng 10 tuổi) bị thương do ngã xuống đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cũng khoảng 13h chiều cùng ngày, gần khu vực ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy BKS 20H1-219.40 đang lưu thông hướng bến Mỹ Đình đi cầu Thăng Long và xe ô tô BKS 29C 459.19 đi cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây giữa ô tô khách và xe container lúc rạng sáng 4/1 khiến một người chết, 17 người bị thương. Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo container BKS 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng từ Dầu Giây về Long Thành đã bất ngờ bị nổ lốp dẫn hướng khiến xe mất lái, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn và đuôi xe chắn ngang đường. Ảnh: Zing. Cùng lúc này, xe khách (loại 45 chỗ) do anh Cao Đình Tân (45 tuổi, quê tỉnh Bình Định) trên xe chở 18 người và xe khách (45 chỗ) do Nguyễn Văn Nhơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chở 30 hành khách lưu thông cùng chiều từ phía sau đã đồng loạt đâm vào xe container gặp nạn nằm chắn ngang đường. Ảnh: Zing Cú đâm khủng khiếp khiến xe khách của tài xế Tân lật ngang; xe khách còn lại bẹp dúm và hàng chục người trên 2 xe kêu cứu trong hỗn loạn. Lực lượng cứu hộ đường cao tốc và 1 số tài xế đã giải cứu, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Zing. Hôm 2/12, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Kênh Tẻ với tốc độ rất nhanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7), tài xế vẫn không giảm tốc độ và đã húc văng nhiều xe máy đang lưu thông cùng chiều, làm nhiều người trọng thương. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi húc văng dải phân cách và cây xanh ven đường. Cú va chạm liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương, cùng 9 xe máy bị hư hỏng. Tại hiện trường, các xe máy nằm ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ của xe văng tung tóe trên đường.

Vụ xe tải mất lái đại náo quốc lộ xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 5/1 trên QL1, đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM khiến một người tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực bị ùn tắc là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tuần qua. Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông hàng loạt dải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy, cán chết một người đàn ông đang lưu thông trên đường. Khoảng 7h30 tối 5/1, người dân phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) đưa ba bà cháu cùng tài xế xe tải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó. Chiếc xe sau khi đâm vào ba bà cháu đi trên đường đã bỏ chạy và chỉ dừng lại khi tông vào quán nước ven đường. Ảnh: Tuổi Trẻ. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 4/1, trên Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM). Chiếc xe đưa rước công nhân chạy với tốc độ cao rồi va chạm với người phụ nữ chạy xe máy khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hàng chục người chứng kiến không khỏi thương tâm khi thấy người thân của nạn nhân ngồi chết lặng tại hiện trường. Ảnh: Người lao động. Một vụ xe tải cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/1, trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội). Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nạn nhân ngồi trên xe máy cùng hai người khác, di chuyển theo hướng đường Ngọc Hồi vào trung tâm TP Hà Nội. Khi đến ngã ba cạnh ngõ 213 Ngọc Hồi thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải (chưa rõ BKS) chạy cùng chiều rẽ vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tai nạn khiến một người phụ nữ trung tuổi văng ra khỏi xe máy, đúng lúc xe tải đi phía sau lao tới cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Hai người còn lại (một phụ nữ và một em nhỏ khoảng 10 tuổi) bị thương do ngã xuống đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cũng khoảng 13h chiều cùng ngày, gần khu vực ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy BKS 20H1-219.40 đang lưu thông hướng bến Mỹ Đình đi cầu Thăng Long và xe ô tô BKS 29C 459.19 đi cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây giữa ô tô khách và xe container lúc rạng sáng 4/1 khiến một người chết, 17 người bị thương. Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo container BKS 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng từ Dầu Giây về Long Thành đã bất ngờ bị nổ lốp dẫn hướng khiến xe mất lái, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn và đuôi xe chắn ngang đường. Ảnh: Zing. Cùng lúc này, xe khách (loại 45 chỗ) do anh Cao Đình Tân (45 tuổi, quê tỉnh Bình Định) trên xe chở 18 người và xe khách (45 chỗ) do Nguyễn Văn Nhơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chở 30 hành khách lưu thông cùng chiều từ phía sau đã đồng loạt đâm vào xe container gặp nạn nằm chắn ngang đường. Ảnh: Zing Cú đâm khủng khiếp khiến xe khách của tài xế Tân lật ngang; xe khách còn lại bẹp dúm và hàng chục người trên 2 xe kêu cứu trong hỗn loạn. Lực lượng cứu hộ đường cao tốc và 1 số tài xế đã giải cứu, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Zing. Hôm 2/12, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Kênh Tẻ với tốc độ rất nhanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7), tài xế vẫn không giảm tốc độ và đã húc văng nhiều xe máy đang lưu thông cùng chiều, làm nhiều người trọng thương. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi húc văng dải phân cách và cây xanh ven đường. Cú va chạm liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương, cùng 9 xe máy bị hư hỏng. Tại hiện trường, các xe máy nằm ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ của xe văng tung tóe trên đường.