Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tuần qua (26-31/12/2016)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy chở hai vợ chồng và xe container xảy ra khoảng 11h30 ngày 29/12, trên đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu, Bình Dương khiến 2 vợ chồng thương vong. Cú va chạm khiến 2 vợ chồng ngã ra đường, người vợ bị bánh xe cuốn vào gầm và cán tử vong tại chỗ. Người chồng bị hất văng ra ngoài và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Giao thông. Cũng trong ngày 29/12, một xe máy đấu đầu xe khách trên đoạn đường địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Tại hiện trường tai nạn, chiếc xe máy nằm dưới bánh xe khách, ô tô hư hỏng phần đầu, kính trước và gương chiếu hậu bên phải của xe khách vỡ nát. Nguồn ảnh: báo Nghệ An. Ngày 28/12, một chiếc xe tải chở hàng hạy hướng quốc lộ 1K (địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) va chạm mạnh với một xe máy. Cú tông mạnh, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Vụ tai nạn giao thông đã khiến đoạn đường ách tắc. Ảnh: Người đưa tin. Gần trưa ngày 28/12, tại QL45 (thuộc địa phận xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ. Theo đó, một chiếc xe máy lưu thông theo chiều về thành phố Thanh Hóa thì va chạm với một xe tải đi cùng chiều. Sau cú va quyệt, người điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe ô tô ngáng qua, tử vong tại chỗ. Nguồn ảnh: Gia đình Việt Nam. Ngày 28/12, tại Km20+950, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn khiến hai bà cháu chết tại chỗ. Chiếc xe máy do hai bà cháu điều khiển đã va chạm với một xe tải đi cùng chiều. Tại hiện trường, hai chiếc xe đều hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: Giao thông. Khoảng 21h50 ngày 26/12 tại đường Nội Thì, thuộc phố Yết Kiêu, thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc xe ô tô mất lái lao lên vỉa hè gặp nạn, khiến cho 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Nguồn ảnh: Phapluatplus. Sau vụ tai nạn, chiếc xe bẹp dúm, hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: Quảng Ninh. Ngày 27/12, chiếc xe ô tô tải mang BKS 47C – 111.33 do tài xế Đỗ Quốc Tuấn (TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy từ hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Pắk, khi đến địa điểm trên thì dừng đỗ bên đường. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô tải mang BKS 47C- 028.26 do tài xế Nguyễn Viết Lâm (SN 1989) chở trên cabin hai người khác đi tới, đâm vào đuôi xe tải BKS 47C – 111.33. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 nạn nhân trên chiếc xe ô tô tải BKS 47C- 028.26 bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Nguồn ảnh: An ninh Thủ đô. Lực lượng cứu hộ và người dân đã cậy phá cabin và đưa nạn nhân vụ tai nạn giao thông đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nguồn ảnh: An ninh Thủ đô. Khoảng 10h sáng ngày 26/12, xe ô tô hiệu Mazda 3 lưu thông theo hướng từ Biên Giang sang Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội). Khi xe vừa di chuyển qua cầu Mai Lĩnh thì xảy ra sự cố mất lái khiến chiếc xế hộp lao thẳng vào một khu chợ ven đường. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi “cắm” đầu vào cột đèn chiếu sáng gần đó. Vụ va chạm khiến nhiều tiểu thương ở chợ hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Nguồn ảnh: Công an Nhân dân.

