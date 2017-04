Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tuần qua (2-8/4)

Khoảng 20h30 ngày 7/4, tại km 1653+800, đoạn đi qua xã Ia Phang (huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong. Thông tin trên báo Người lao động có đưa xe tải BKS 51D-056.05 đã tông mạnh vào xe máy BKS 81S1 – 042.87, trên xe máy có hai người là anh H.V.T (SN 1999) và P.M.H (SN 1997) lưu thông theo chiều ngược lại. Ảnh: NLĐ. Cú tông mạnh khiến hai thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Trong đó, một nạn nhân bị đứt lìa đầu khỏi thi thể, tài xế xe tải bị thương nặng. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, còn xe tải cũng bị móp phần đầu. Ảnh: NLĐ. Vào 10 giờ sáng 6/4, có khoảng 200 tàu cá tiến ra biển Gành Hào làm lễ Nghinh Ông. Lúc này, tàu cá mang số hiệu BL 93322 TS do tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi) điều khiển chở khoảng 39 người. Khi tàu đi đến tuyến kênh Gành Hào, đoạn thuộc ấp 4, Đông Hải, cách cửa biển khoảng 2 km, thì bất ngờ bị chìm. Vụ chìm tàu khiến 2 người chết, 17 người bị thương. Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải xác định, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong 10 tàu cá tham gia Lễ hội Nghinh Ông do Ban tổ chức lựa chọn. Ảnh: ANTĐ. Ngày 6/4, thông tin trên báo Tuổi Trẻ đưa, vào khoảng 17h30 ngày 6/4, xe ô tô buýt khi đến đoạn gần bến xe Tiền Giang thuộc khu vực phường 10, TP Mỹ Tho thì chạy chậm lại. Lúc này, phụ xe N. mở cửa vận chuyển đồ. Khi vừa mở cửa, phụ xe N. mất thăng bằng té ngã xuống đường và bị chiếc xe buýt cán qua người tử vong tại chỗ. Ảnh: Tuổi Trẻ. Chiều 5/4, ông Pơ Loong Diệu, Chủ tịch UBND xã Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), cho biết trưa cùng ngày, ôtô 7 chỗ chở đoàn công tác của ngành điện lực đi vào thủy điện Sông Bung 2 để kiểm tra định kỳ thì bất ngờ lao xuống vực sâu 40m. Ảnh: Bích Trinh. Vào lúc xảy ra vụ tai nạn trên ôtô có 5 người, tất cả đều bị thương. Trong đó, tài xế lái xe bị thương nặng, bốn người còn lại bị thương nhẹ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Zing. Khoảng 6h25 sáng 5/4, trên cầu Cái Côn trên QL1A, đoạn giao giữa địa phận hai xã Tân Ngãi và Trường An (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy. Lúc này chiếc xe máy có 3 người, 1 lái xe và hai trẻ nhỏ. Cú va chạm khiến hai đứa trẻ bị ngã xuống đường, một bé trai không may bị xe tải cán phải, tử vong tại chỗ. Ảnh: D.T. Cũng trong ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường 20-8, thuộc tổ 2, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô mang BKS: 23C-016.96 lưu thông theo hướng từ trung tâm TP Hà Giang hướng Cây xăng Hà Yên thì va chạm với chiếc xe máy BKS: 23H1 – 043.12 đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ lái xe máy tử vong tại chỗ và người đi cùng xe máy cũng bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh: Báo Pháp luật plus. Ngày 5/4, trên đường ĐT 747 đoạn thuộc địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hai cô gái điều khiển xe máy khi gặp đoạn đường có nhiều đá dăm đã loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường. Lúc này một xe container đi đến đã không kịp xử lý, cán qua cả hai người. Hậu quả khiến một cô gái tử vong, người còn lại đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Pháp luật Plus.

