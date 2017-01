Những vụ giết người vì lý do "khó đỡ" ở Việt Nam

Không ít vụ giết người vì lý do "khó đỡ" đã xảy ra, chỉ vì những lý do hết sức đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn, nhiều người đã không thể kiềm chế, tước đi mạng sống của người khác. Tối 9/5/2015, Mai Văn Tân (41 tuổi, ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Vũng Tàu) cùng Đào Văn Thắng (27 tuổi, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và 2 người nữa cùng ngồi nhậu. Khi rượu đã ngà ngà say, cả nhóm nhìn vào lon nước tăng lực bò húc và to tiếng tranh luận hình ảnh con bò trên đó là bò đực hay cái. Thắng tự ái khi bị Tân đuổi về nên đạp chân vào bụng Tân rồi bỏ đi. Cú đạp khiến Tân tử vong ngay sau đó. Ảnh minh họa. Giết người vì mâu thuẫn xuất phát từ câu chửi thề, Trần Thanh Sang (23 tuổi, quê An Giang) phải lãnh 14 năm tù. Nguồn ảnh: Báo Giao thông. Một nhóm trai làng ở Hà Nam đã xảy ra đâm chém làm tử vong một người chỉ vì cho rằng đã bị "nhìn đểu". Hình ảnh nhóm hỗn chiến bị tạm giữ tại cơ quan công an hồi tháng 8/2016. Nguồn ảnh: Công lý. Ngày 7/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, quê Nghệ An) mức án tử hình và Vi Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận) mức án 14 năm tù cùng về tội “Giết người”. Vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn giữa Thủy, Toàn và người bán rau tên Thiện. Khi không hỏi mua hành lá ở quán của Thiện để về nấu mì tôm, Toàn và Thủy đã xô xát, dùng dao đâm Thiện khiến anh này tử vong ngay sau đó. Nguồn ảnh: Báo Giao thông. Chỉ vì bị vợ chê "nhậu yếu", Phạm Minh Trung (32 tuổi, TP Cần Thơ) lấy dao dọa vợ rồi đâm vợ, khiến chị này tử vong. Nguồn ảnh: An ninh Thủ đô. Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) ngồi tù 20 năm về tội giết người. Lý do ngồi tù của Tiến hết sức "ngớ ngẩn". Tiến gọi điện cho bạn và nhiều lần nhắc Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Điền vì hai người này nói chuyện to tiếng, tuy nhiên, Cường và Điền không nói nhỏ. Cả ba xảy ra xô xát, Tiến rút dao trong người đâm Điền khiến người này tử vong. Nguồn ảnh: Pháp luật TP HCM. Tháng 9/2012, Đặng Quang Tú (SN 1990, quê Hà Tĩnh) cùng một nhóm bạn nhậu tại lán trại trên đường Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP HCM). Khi hết rượu, Trần Văn Hải đi mua, khi chạy xe qua vũng nước mưa làm bắn bùn vào người Dương Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1991, ngụ Bình Dương). Hiếu kéo theo một nhóm bạn chạy theo Hải đến khu lán trại. Trong lúc ẩu đả hai bên, Tú dùng kéo trong lán lao vào đâm liên tiếp vào ngực Hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguồn ảnh: Infonet. Khoảng 23h đêm 12/5/2011, Phùng Sâm Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn Công (SN 1992), cùng ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa rủ nhau đến quán hủ tiếu tại xã Phước Tân để ăn tối. Trong khi ăn, cả hai thấy anh Hoàng Văn Thành (SN 1988, quê Thái Bình) nhìn sang, nên Công nói với Vũ “thằng kia nhìn thấy ghét quá”. Hai đối tượng đã đánh Thành khiến anh này mất mạng. Ảnh minh họa. Chỉ vì câu nói đùa là "đồng bóng", sau một hồi lời qua tiếng lại, Đỗ Đức Linh (SN 1995, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao đâm chết người quen cùng khu phố. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô.

Không ít vụ giết người vì lý do "khó đỡ" đã xảy ra, chỉ vì những lý do hết sức đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn, nhiều người đã không thể kiềm chế, tước đi mạng sống của người khác. Tối 9/5/2015, Mai Văn Tân (41 tuổi, ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Vũng Tàu) cùng Đào Văn Thắng (27 tuổi, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và 2 người nữa cùng ngồi nhậu. Khi rượu đã ngà ngà say, cả nhóm nhìn vào lon nước tăng lực bò húc và to tiếng tranh luận hình ảnh con bò trên đó là bò đực hay cái. Thắng tự ái khi bị Tân đuổi về nên đạp chân vào bụng Tân rồi bỏ đi. Cú đạp khiến Tân tử vong ngay sau đó. Ảnh minh họa. Giết người vì mâu thuẫn xuất phát từ câu chửi thề, Trần Thanh Sang (23 tuổi, quê An Giang) phải lãnh 14 năm tù. Nguồn ảnh: Báo Giao thông. Một nhóm trai làng ở Hà Nam đã xảy ra đâm chém làm tử vong một người chỉ vì cho rằng đã bị "nhìn đểu". Hình ảnh nhóm hỗn chiến bị tạm giữ tại cơ quan công an hồi tháng 8/2016. Nguồn ảnh: Công lý. Ngày 7/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, quê Nghệ An) mức án tử hình và Vi Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận) mức án 14 năm tù cùng về tội “Giết người”. Vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn giữa Thủy, Toàn và người bán rau tên Thiện. Khi không hỏi mua hành lá ở quán của Thiện để về nấu mì tôm, Toàn và Thủy đã xô xát, dùng dao đâm Thiện khiến anh này tử vong ngay sau đó. Nguồn ảnh: Báo Giao thông. Chỉ vì bị vợ chê "nhậu yếu", Phạm Minh Trung (32 tuổi, TP Cần Thơ) lấy dao dọa vợ rồi đâm vợ, khiến chị này tử vong. Nguồn ảnh: An ninh Thủ đô. Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) ngồi tù 20 năm về tội giết người. Lý do ngồi tù của Tiến hết sức "ngớ ngẩn". Tiến gọi điện cho bạn và nhiều lần nhắc Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Điền vì hai người này nói chuyện to tiếng, tuy nhiên, Cường và Điền không nói nhỏ. Cả ba xảy ra xô xát, Tiến rút dao trong người đâm Điền khiến người này tử vong. Nguồn ảnh: Pháp luật TP HCM. Tháng 9/2012, Đặng Quang Tú (SN 1990, quê Hà Tĩnh) cùng một nhóm bạn nhậu tại lán trại trên đường Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP HCM). Khi hết rượu, Trần Văn Hải đi mua, khi chạy xe qua vũng nước mưa làm bắn bùn vào người Dương Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1991, ngụ Bình Dương). Hiếu kéo theo một nhóm bạn chạy theo Hải đến khu lán trại. Trong lúc ẩu đả hai bên, Tú dùng kéo trong lán lao vào đâm liên tiếp vào ngực Hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguồn ảnh: Infonet. Khoảng 23h đêm 12/5/2011, Phùng Sâm Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn Công (SN 1992), cùng ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa rủ nhau đến quán hủ tiếu tại xã Phước Tân để ăn tối. Trong khi ăn, cả hai thấy anh Hoàng Văn Thành (SN 1988, quê Thái Bình) nhìn sang, nên Công nói với Vũ “thằng kia nhìn thấy ghét quá”. Hai đối tượng đã đánh Thành khiến anh này mất mạng. Ảnh minh họa. Chỉ vì câu nói đùa là "đồng bóng", sau một hồi lời qua tiếng lại, Đỗ Đức Linh (SN 1995, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao đâm chết người quen cùng khu phố. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô.