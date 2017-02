Những trải nghiệm biển thú vị ở Việt Nam

Lội sông ra biển: Do dòng chảy, biển Thắng Hải sở hữu dòng sông chảy song song với biển. Nếu muốn tắm biển, bạn phải lội sông ra biển và lội sông lên bờ. Ảnh: An Huỳnh. Điểm đến để bạn trải nghiệm cảm giác này là biển Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Từ ngã ba suối nước nóng Bình Châu, bạn rẽ theo hướng ngược lại, chạy thêm 4 km, gặp ngã tư thì rẽ phải, chạy đến cuối đường. Ảnh: An Huỳnh. Khám phá các bãi biển có nước ngọt gần bờ: Việt Nam sở hữu hàng loạt bờ biển có nước ngọt gần bờ như bãi Xuân Đừng (Khánh Hòa), bãi Đá Nhảy (Quảng Bình), bãi Môn (Phú Yên) và biển Thắng Hải (Bình Thuận)... Ảnh: An Huỳnh. Điểm chung của các bãi biển này là bạn có thể tìm thấy những dòng/giọt nước ngọt mát lịm chỉ cách nước biển từ 3-5 m. Ảnh: An Huỳnh. Ngắm vẻ đẹp bí ẩn mùa rêu đá ở các bãi đá vắng ven biển Tuy Phong, Bình Thuận như Cổ Thạch, Hang Rái (phía nam vịnh Vĩnh Hy, Phan Rang, Ninh Thuận), bãi Giốc (Phú Yên), Bình Hưng (Cam Ranh)... Ảnh: Chương Lê. Để có thể chiêm ngưỡng biển rêu đá tuyệt đẹp, bạn cần thức khuya dậy sớm, lưu ý đến thủy triều và thời tiết. Nếu nước rút quá cạn, rêu sẽ bị khô. Còn nếu nước lớn, rêu bập bềnh trước những con sóng. Ảnh: Chương Lê. Chinh phục các cụm đá ở các bãi biển như Hồ Cốc, bãi Đá Nhảy, Cổ Thạch hay ở các hòn đảo như cù lao Chàm, cù lao Câu... Ảnh: Nga Dang. Các hoạt động bạn nên có tại các bãi biển có đá là leo lên đỉnh đá ngắm biển từ trên cao, tìm hốc đá nghỉ mát hay chụp hình với những cụm đá nhiều hình dáng. Ảnh: Thanh Sơn. Trải nghiệm thuyền thúng hay quăng lưới trên biển cũng là một trong những trải nghiệm rất được yêu thích ở Việt Nam. Ảnh: Huyền Châu. Mỗi hoạt động đều có điểm nhấn riêng, tuy nhiên, đều không phù hợp với người say tàu, say xe. Ảnh: Minh Hoàng. Tắm sóng ở các ghềnh đá: Các ghềnh đá bạn có thể đến để trải nghiệm kiểu tắm độc đáo này gồm Bình Châu, Bàng Than, Đá Đĩa.. Ảnh: An Huỳnh. Sóng biển ở các khu vực có ghềnh đá thường mạnh, gây nguy hiểm. Vì thể, để tắm ở đây, bạn phải chọn một mỏm đá an toàn, đứng yên chờ nước biển đập vào ghềnh đá, tung lên người. Ảnh: An Huỳnh.

