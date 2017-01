Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (9-15/1)

Ngày 12/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa. Đây là một trong những sự kiện được dư luận quan tâm tuần qua. Ảnh: TTXVN. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến Lễ trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung – Việt do bà Lý Tiểu Lâm dẫn đầu. Cùng tham dự buổi tiếp có nhiều chuyên gia, học giả, cựu chiến binh, những người đã có nhiều đóng góp cho mối tình hữu nghị Trung - Việt. Ảnh: TTXVN. Một trong những sự kiện nóng dư luận tuần qua đó là ngoại trưởng Mỹ John Kerry sang Việt Nam. Sáng 13/1, ông John Kerry có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm cuối tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Zing. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ 3 của ông Kerry đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ sau các chuyến thăm tháng 12/2013 và tháng 5/2016. Ảnh: Zing. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, 5 người tử vong trong hầm nước mắm Công ty CP Foodtech xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 12/1 là vụ việc nóng dư luận tuần qua. 5 nạn nhân có một chuyên gia người Thái Lan và 4 công nhân người Việt Nam. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, thu thập lời khai nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định 5 người chết ở Phú Yên có thể do ngạt khí độc. Ảnh: Zing. Tuần qua, thông tin được dư luận chú ý đó là vụ sập giàn giáo công trình khách sạn Luxury Apartment Đà Nẵng. Tìm hiểu ban đầu về dự án cho biết, vị trí bị sập tại công trình khách sạn thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9m. Các công nhân bị nạn khi đổ bê tông trần. Trong đó có 4 nạn nhân được đưa đi điều trị, trong đó 2 người bị xây xát nhẹ, còn 2 người phải nhập viện với chấn thương ở chân và phần mềm. Ảnh: Kinh tế và đô thị Sau nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình hai con rồng bằng cây xanh trên đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng, Công ty công viên cây xanh Hải Phòng đã tháo dỡ toàn bộ hoa giả màu vàng và lưới thép xung quanh, trả lại hình dáng ban đầu vốn có của hai con rồng cây xanh. Tuần qua, lại một vụ việc bảo mẫu ép trẻ ăn thô bạo bị phát hiện. Chủ tịch UBND phường Tân Bình, ông Hoàng Văn Thăng cho biết, người phụ nữ trong clip là bà Lê Thị Sao (SN 1959, trú tại khu 7, phường Tân Bình, TP Hải Dương). “Ngay khi biết thông tin vụ việc trên, UBND phường Tân Bình đã cho các cán bộ chuyên môn đi xác minh. Trên thực tế, bà Sao chỉ nhận trông giúp một, hai bé hàng xóm và không đăng ký với chính quyền địa phương. Hiện ngay cả những người thân có cháu bé gửi ở đó cũng không có ý kiến gì về việc này" - ông Thăng nói. Ảnh cắt từ clip. Nhiều du khách trong và ngoài nước bất ngờ vì di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được quét vôi trắng tại nhiều hạng mục thay màu sắc cổ kính rêu phong. Liên quan đến sự việc này, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu cho biết do di tích bị xuống cấp, có biểu hiện nấm mốc, rêu phong... do đó đơn vị đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích quốc gia quét vôi tôi truyền thống sau đó sẽ dùng phương pháp khoa học để bảo tồn và phủ một lớp xám trắng để giống màu trước đó. Ảnh: Tiền Phong. Tiếp tục Phiên xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngày 10/1, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 25 bị cáo. Ảnh: TTXVN. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hậu quả thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam từ những sai phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Vietnamnet.

Ngày 12/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa. Đây là một trong những sự kiện được dư luận quan tâm tuần qua. Ảnh: TTXVN. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến Lễ trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung – Việt do bà Lý Tiểu Lâm dẫn đầu. Cùng tham dự buổi tiếp có nhiều chuyên gia, học giả, cựu chiến binh, những người đã có nhiều đóng góp cho mối tình hữu nghị Trung - Việt. Ảnh: TTXVN. Một trong những sự kiện nóng dư luận tuần qua đó là ngoại trưởng Mỹ John Kerry sang Việt Nam. Sáng 13/1, ông John Kerry có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm cuối tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Zing. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ 3 của ông Kerry đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ sau các chuyến thăm tháng 12/2013 và tháng 5/2016. Ảnh: Zing. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, 5 người tử vong trong hầm nước mắm Công ty CP Foodtech xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 12/1 là vụ việc nóng dư luận tuần qua . 5 nạn nhân có một chuyên gia người Thái Lan và 4 công nhân người Việt Nam. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, thu thập lời khai nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định 5 người chết ở Phú Yên có thể do ngạt khí độc. Ảnh: Zing. Tuần qua, thông tin được dư luận chú ý đó là vụ sập giàn giáo công trình khách sạn Luxury Apartment Đà Nẵng. Tìm hiểu ban đầu về dự án cho biết, vị trí bị sập tại công trình khách sạn thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9m. Các công nhân bị nạn khi đổ bê tông trần. Trong đó có 4 nạn nhân được đưa đi điều trị, trong đó 2 người bị xây xát nhẹ, còn 2 người phải nhập viện với chấn thương ở chân và phần mềm. Ảnh: Kinh tế và đô thị Sau nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình hai con rồng bằng cây xanh trên đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng, Công ty công viên cây xanh Hải Phòng đã tháo dỡ toàn bộ hoa giả màu vàng và lưới thép xung quanh, trả lại hình dáng ban đầu vốn có của hai con rồng cây xanh. Tuần qua, lại một vụ việc bảo mẫu ép trẻ ăn thô bạo bị phát hiện. Chủ tịch UBND phường Tân Bình, ông Hoàng Văn Thăng cho biết, người phụ nữ trong clip là bà Lê Thị Sao (SN 1959, trú tại khu 7, phường Tân Bình, TP Hải Dương). “Ngay khi biết thông tin vụ việc trên, UBND phường Tân Bình đã cho các cán bộ chuyên môn đi xác minh. Trên thực tế, bà Sao chỉ nhận trông giúp một, hai bé hàng xóm và không đăng ký với chính quyền địa phương. Hiện ngay cả những người thân có cháu bé gửi ở đó cũng không có ý kiến gì về việc này" - ông Thăng nói. Ảnh cắt từ clip. Nhiều du khách trong và ngoài nước bất ngờ vì di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được quét vôi trắng tại nhiều hạng mục thay màu sắc cổ kính rêu phong. Liên quan đến sự việc này, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu cho biết do di tích bị xuống cấp, có biểu hiện nấm mốc, rêu phong... do đó đơn vị đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích quốc gia quét vôi tôi truyền thống sau đó sẽ dùng phương pháp khoa học để bảo tồn và phủ một lớp xám trắng để giống màu trước đó. Ảnh: Tiền Phong. Tiếp tục Phiên xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngày 10/1, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 25 bị cáo. Ảnh: TTXVN. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hậu quả thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam từ những sai phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Vietnamnet.