Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (3-9/4)

Khoảng 13h30 tại Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông trên đường Phạm Hùng gần tòa nhà Keangnam, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn. Toàn bộ công nhân làm việc tại đây đã được sơ tán ra ngoài. Một số công nhân làm việc tại khu vực hiện trường cho hay, dãy nhà bị cháy là nơi kho hàng chứa dây điện và các vật dụng, đồ đạc khác. Hàng trăm người dân sống xung quanh và người đi đường đang tập trung nhau theo dõi vụ cháy. Đoạn đường Phạm Hùng gần khu vực hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Một thông tin nóng dư luận tuần qua đó là vụ việc 5 chiếc ô tô nuối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cao tốc Nhật Tân. Khoảng 12h49 ngày 6/4, 5 ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân được camera hành trình của lái xe V.A. lưu thông qua cầu Nhật Tân về hướng Đông Anh (Hà Nội) ghi lại. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc trên cầu đang có rất nhiều ô tô khác di chuyển, các tài xế phải đánh lái để né 5 chiếc ô tô đi ngược rất nguy hiểm. Ngày 8/4, thông tin trên Zing đưa tin, trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác minh rõ cá nhân, tổ chức đứng tên đăng ký 5 ôtô chạy ngược chiều cầu Nhật Tân. Từ những thông tin này, Đội 2 sẽ truy tài xế vi phạm giao thông để mời lên làm việc. Ảnh cắt từ videoclip. Chiều 5/4, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Thạch Thành, Tổ tuần tra Đội CSGT số 3 phát hiện ôtô cứu thương mang biển số Nghệ An lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hòa Bình có biểu hiện khả nghi. Khi thấy tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến km508+300, tài xế lao xe vào vệ đường, bỏ lại phương tiện và chạy trốn vào rừng Cúc Phương. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở một cá thể hổ (trọng lượng hơn 180 kg) được ướp lạnh và đựng trong bao tải. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ xe cứu thương vận chuyển hổ đông lạnh này. Tuần qua, thông tin về vụ việc vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp cũng khiến dư luận xôn xao. Theo đó gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ (Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) xây biệt thự trái phép bề thế trên đất nông nghiệp ở tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Gia đình cho rằng biệt thự này trị giá 3 tỷ đồng. Ảnh: Zing. Ông Kỷ thừa nhận kết luận của Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy việc mình xây dựng trên đất nông nghiệp là đúng nhưng không phải do cố tình. Trong đơn trình bày với cơ quan chức năng, bà Quách Thị Tuất (vợ ông Kỷ), cho rằng khu vực trên là vùng sâu hẻo lánh, mọi người đều làm nhà và sinh sống trên đất nông nghiệp nên gia đình mới tin tưởng, mạnh dạn đầu tư xây dựng theo. Nay bà thừa nhận việc xây nhà trên đất nông nghiệp là trái với quy định của Nhà nước. Ảnh: Minh Quý. Không chỉ có gia đình ông Kỷ xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp mà nhiều người dân ở đây cũng có việc làm tương tự. Lãnh đạo phường Ea Tam (Buôn Ma Thuột) nói rằng cạnh biệt thự xây trái phép của vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk có nhiều nhà trên đất nông nghiệp. Ảnh: Zing. Một thông tin gây xôn xao dư luận tuần qua đó là vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong tại Đà Nẵng. Khoảng 3h ngày 5/4 tại số nhà 48 đường Nguyễn Tử Giản (phường Mỹ Giang, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Người dân địa phương cho biết, thời điểm trên trong nhà có 6 người đang ngủ thì đám cháy bùng phát tại tầng 1. Trong đó, 2 vợ chồng và 1 con nhỏ kịp phá cửa để thoát ra ngoài, 3 người còn lại tử vong. Ảnh: Giáp Hồ. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập tắt lửa, khoảng 15 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, đã có mặt tại hiện trường để động viên gia đình gặp nạn trong vụ cháy. Ảnh: Giáp Hồ. Một thông tin nóng dư luận thời gian gần đây đó là chiến dịch giành lại vỉa hè của nhiều tỉnh, thành phố. Sáng 4/4, xuống đường lập lại trật tự vỉa hè sau nhiều ngày vắng bóng, ông Đoàn Ngọc Hải PCT UBND quận 1, TPHCM tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt nhằm lấy lại vỉa hè. Ảnh: Tiền Phong. Các biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè đều được gỡ xuống. Xe đỗ sai quy định đều bị cẩu về trụ sở công an. Ảnh: Tiền Phong.

