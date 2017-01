Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (26/12/2016-1/1/2017)

Sự kiện được dư luận quan tâm nhất tuần qua chính là thời khắc chuyển giao sang năm mới 2017. Khép lại một năm 2016 với nhiều dấu ấn, khoảnh khắc ấn tượng, người dân cầu mong năm 2017 sẽ khởi sắc, may mắn hơn. Cũng trong tuần qua, hàng loạt tỉnh thành trong cả nước đã quyết định không bắn pháo hoa chào năm mới như mọi năm. Số tiền dự tính phục vụ kế hoạch bắn pháo hoa sẽ được dành ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh minh họa: An ninh thủ đô. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, lễ hội trong tuần qua đã được tổ chức, thu hút sự chú ý của người dân như tiệc đếm ngược của Heineken, tiệc đếm ngược của Bia Sài Gòn, bia Hà Nội... Nguồn ảnh: Công Lý. Ngày 1/1/2017, tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội (bến xe Lương Yên - Kim Mã) chính thức hoạt động và miễn phí cho người dân trải nghiệm loại hình giao thông công cộng mới mẻ này. Nguồn ảnh: An ninh thủ đô. Trước đó, ngày 29/12, 40 chiếc xe buýt nhanh ở Hà Nội chạy thử nghiệm trên đường vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều cũng "nóng" dư luận. Nguồn ảnh: VOV. Tuần qua, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu ô tô đối với công ty Euro Auto. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Trước đó, Tổng cục Hải quan đã cho biết, công ty Euro Auto đã có hàng loạt những sai phạm trong việc nhập khẩu ô tô BMW. Cụ thể, Công ty này đã tự ý tiêu thụ hàng hóa là ô tô nhập khẩu nguyên chiếc hiệu BMW khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan, còn đang trong thời gian lưu kho chờ hoàn tất thủ tục thông quan. Công ty cũng không không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do công ty nhập khẩu và có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng. Đơn vị này cũng bị phát hiện hành vi dấu hiệu về sử dụng tài liệu giả, như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW. Nguồn ảnh: Người lao động. Sáng 27/12, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và đồng phạm. Đây là đại án kinh tế được dư luận quan tâm vì số tiền thất thoát lên đến trên 9.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, ngày 28/12, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh nguyên Bí thư tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc (thứ nhất từ phải sang) và Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (thứ hai) đang bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Tuần qua, một thông tin gây chấn động dư luận đó là vụ án bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của bị can Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, bán bún riêu). Hiện tại, công an quận 9 (TP HCM) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, bán bún riêu) cho Công an TP HCM điều tra và xem xét khởi tố tội danh Giết người. Nguồn ảnh: NK.

