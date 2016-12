Những phát ngôn ấn tượng của các chính khách trong năm 2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cán bộ, đảng viên phải trong sạch, gương mẫu thì dân mới tin”. Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Ảnh: Tiền Phong. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Có ai dám tự phê bình, nhận khuyết điểm, kỷ luật?". Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) sáng 17/10, trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Đối ngoại đã khó, chống ngoại xâm đã khó, nay chống nội xâm cũng khó, bởi tự ta đánh vào ta, ai dám tự phê bình, ai nhận kỷ luật, nhận khuyết điểm không?”. Ảnh NLĐ. Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 6/8, phúc đáp sự quan tâm của đông đảo cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Phòng, chống tham nhũng rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp. Nó là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, sự đấu tranh trước cám dỗ của lợi ích. Bây giờ lợi ích nó chằng chịt với nhau". Ảnh Tuổi trẻ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết: “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. Trong đó nhấn mạnh: “Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”. Ảnh Viettimes. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Tội phạm tham nhũng dù trốn ở nước ngoài vẫn không thoát”.

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong sáng 4/10 khi cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri Q.1, Q.3, Q.4 (TP HCM), thông báo nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Quận ủy Quận 3. Ảnh: Báo CA TP HCM. Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Doanh nhân phải là “những người lính tiên phong trên mặt trận kinh tế”. Tại buổi gặp gỡ giữa Đoàn ĐBQH với doanh nghiệp, doanh nhân TP HCM chiều ngày 3/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đội ngũ doanh nhân Việt Nam phải thực sự là “những người lính tiên phong trên mặt trận kinh tế”; có trình độ, kiến thức toàn diện, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân và tinh thần dân tộc; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, quan hệ lao động hài hoà, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao…”. Ảnh: Báo Phụ nữ TP HCM. Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tại buổi tiếp xúc với cử tri thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố HCM ngày 11/12/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng lộ rõ nét hơn trong đời sống chúng ta. Cho nên Đảng và Nhà nước ta xác định vừa phải kiên trì, vừa kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ảnh SGGP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Không để các nhóm lợi ích thao túng". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội khoá 14 bầu tái đắc cử vị trí người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội”. Đồng thời, Thủ tướng nói: “Chúng ta phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo đều có cơ hội học tập, tiến thân, kể cả cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai”. Ảnh: Vnexpress. “Chính phủ hiện tại là chính phủ “lắng nghe”, lắng nghe người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là từ các nhà khoa học quốc tế, trong nước, lắng nghe để hành động hiệu quả, thực chất hơn”, đó là phát ngôn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị bàn tròn “Thủ tướng với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về phát triển Việt Nam” được tổ chức chiều 13/12/2016 tại Hà Nội. Ảnh Tuổi trẻ. “Tuyệt đối không để người dân bị đói, rét trong mưa lũ”.

Tại hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung với các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà tổ chức ngày 17/12/2016 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để người dân bị đói, rét trong mưa lũ”. “Bằng mọi biện pháp phải tiếp cận cho được các khu dân cư còn đang bị ngập sâu, chia cắt, cô lập để hỗ trợ lương thực, thực phẩm (lương khô, bánh mỳ, mỳ tôm, gạo...) cho người dân; chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm không bảo đảm an toàn, nhất là các hộ ở ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất”, Thủ tướng chỉ đạo. Ảnh BCĐTWPCTT. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nỗ lực đưa Việt Nam thành cường quốc nông nghiệp trong tương lai”. Tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam được tổ chức chiều 18/12 tại TP HCM, Thủ tướng khẳng định: “Đảng, Nhà nước xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Việt Nam có khát vọng nỗ lực phấn đấu vươn lên, từng bước đứng vào đội ngũ cường quốc nông nghiệp trên thế giới, nông nghiệp Việt Nam phải trở thành trung tâm cung ứng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có vị thế quan trọng trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”. Ảnh Thống Nhất-TTXVN. Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu rõ trọng tâm trong công tác đối ngoại nhiệm kỳ 2016-2021: “Nhiệm vụ của Chính phủ là làm sao duy trì được môi trường hòa bình để tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Để duy trì được môi trường hòa bình đó, chúng ta đóng góp vào cộng đồng thế giới bằng nhiều biện pháp đặc biệt. Chúng ta sẽ tăng cường quan hệ với các nước, nhất là các nước quan trọng trên thế giới”. Nguồn VTV. Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM tại lễ công bố quyết định ngày 5/2, ông Đinh La Thăng bày tỏ: “Tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn của các nhân sĩ trí thức, các đồng chí lão thành và nhân dân". Ảnh Zing. Sau các cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh và Công an TP HCM, ông Thăng chọn Củ Chi, cái nôi của phong trào cách mạng Sài Gòn, là địa phương làm việc đầu tiên vào sáng 18/2. Tại đây, ông Thăng nhấn mạnh đến quan điểm vì dân. Ảnh Zing. Chiều 1/3, Bí thư Đinh La Thăng đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tại TP HCM. Ngoài đối thoại với Tổng giám đốc Vinamilk về việc mua sữa cho nông dân Củ Chi, ông Thăng còn nói: “Nếu tất cả chúng ta đều một suy nghĩ Bác Hồ dạy đó là “điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh” thì người dân luôn luôn ghi nhận. Ảnh Zing. Bí thư Đinh La Thăng: "Thuê tôi chỉ huy, năm 2017 sẽ xong bến xe Miền Đông". Đây là "cam kết" của Bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng với ông Lê Văn Pha (Phó tổng giám đốc công ty cơ khí ôtô Sài Gòn (SAMCO) khi SAMCO không thực hiện cam kết hoàn thành bến xe Miền Đông năm 2017 tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo thành ủy, UBND TP HCM và các sở ngành về vấn đề ùn tắc giao thông tại Sở Giao thông vận tải sáng 13/12. Ảnh Tuổi trẻ. “Nông thôn mới, nhà văn hoá, khu thể thao vắng lặng mà sao nhiều khẩu hiệu thế”. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thốt lên như vậy khi thảo luận về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp ngày 4/11. Ảnh Quochoi.vn “Thật vô lý khi dân ta còn nghèo mà phải mua thuốc giá cao!”. Phát biểu tại Quốc hội khi thảo luận xây dựng Luật Dược sửa đổi ngày 25/3/2016, Đại biểu QH Nguyễn Sỹ Cương nói: “Thật là vô lý khi dân ta còn nghèo mà phải mua với giá thuốc cao như vậy! Tôi đề nghị phải rà soát như thế nào đó trong quy định để không có kẽ hở trong độc quyền nhập khẩu thuốc, dẫn đến khan hiếm thuốc và nâng giá thuốc”. "Tôi quan niệm giáo dục không phải là một trận đánh, giáo dục là con người. Đó là một công trình lớn được xây dựng liên tục trong nhiều năm", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời bên hành lang quốc hội hồi tháng 4/2016 sau khi được bổ nhiệm vị trí đứng đầu ngành giáo dục. Nguồn Vietnamnet. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: "Xây dựng Chính phủ liêm chính là vấn đề rất lớn". Nguồn vtv.vn. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: "An toàn thực phẩm đang là đòi hỏi của người dân". Nguồn vtv.vn. Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh: "Chi vượt dự toán hơn 26 nghìn tỉ là việc làm kiểu "tiền trảm, hậu tấu". “Chi vượt dự toán hơn 26 nghìn tỉ là việc làm kiểu “tiền trảm, hậu tấu”, sai pháp luật. Chi vượt dự toán rồi lại đề nghị Quốc hội đưa vào dự toán và chấp nhận quyết toán là không được.Tôi nghĩ điều này là không chấp nhận được, cần phải làm rõ trách nhiệm. Năm ngoái cũng như vậy, năm nay cũng như vậy, chúng ta rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi, rút làm gì nữa?”

