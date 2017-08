Những món hàng cấm, không bao giờ được lên máy bay

Ở cổng an ninh sân bay quốc tế Vinh, có rất nhiều vật dụng phải để lại: Hũ cà muối, quả mít, dưa mùng muối, mắm tôm, nước mắm, rượu nấu không xác định nồng độ cồn, dao, kéo, xăng, vật sắc nhọn khác... Đồ vật bên trong hành lý xách tay, ký gửi đều được bộ phận an ninh sân bay kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi hành khách lên máy bay. Đáng chú ý, có những khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em cũng bị lực lượng an ninh buộc phải giữ lại, đồng thời hành khách phải ký vào bản ghi nhớ. Trong ảnh là nhân viên an ninh Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra giấy tờ liên quan đến một chiếc máy lạ mắt. Bên cạnh đó, dù trước cổng kiểm soát an ninh luôn đòi hỏi phải tập trung, chú ý quan sát, nhưng những hình ảnh về nữ nhân viên an ninh xinh đẹp giúp đỡ các bà mẹ mang thai, trẻ nhỏ đi qua cổng kiểm tra an ninh khiến không ít người xúc động. Trong ảnh là súng nhựa - đồ chơi trẻ em không được phép mang lên máy bay. Nhân viên an ninh Phan Thị Yến mở thùng xốp nghi ngờ có nhiều đồ dùng không an toàn. Sau khi mở ra, trong đó là bánh mướt tráng và mấy hũ cà hành khách mang vào TP.HCM làm quà. Có 6 hũ cà muối và 2 chai rượu của hành khách phải để lại sân bay. Hàng hóa này không được mang xách tay lên máy bay vì không đảm bảo an toàn. Kiểm tra bọc túi đen phát hiện nhiều tép tươi và một số sản vật ở quê mang vào miền Nam được gói sơ sài. Nhân viên an ninh yêu cầu ra ngoài bọc lại thật kỹ để tránh bốc mùi trên máy bay. Dưa mùng muối bọc kít trong túi ni-lông đen của hành khách bị giữ lại cửa an ninh. Một quả bóng bơm căng không được mang lên máy bay, mà phải xì hết hơi. Nhiều vật dụng là đồ chơi trẻ em có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay đều phải bỏ lại. Mô hình khẩu súng nhựa giống như súng thật. Đây là đồ chơi tuyệt đối không được mang lên máy bay. Nhiều vật dụng có thể uy hiếp chuyến bay đều buộc phải để lại tại cổng soi chiếu.

