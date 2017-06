Những màn pháo hoa rực rỡ tại vòng loại lễ hội quốc tế Đà Nẵng

Đội Anh: Trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, tối 27/5, màn trình diễn của đội Vương quốc Anh bị ảnh hưởng do cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, không vì thế mà các quả pháo bắn lên trời bị ảnh hưởng nhiều. Đội Pyrotex Fireworx trình diễn kết hợp hài hòa giữa các yếu tố âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật bắn pháo hoa tràn ngập màu sắc cùng hiệu ứng độc đáo, tạo nên sự phấn khích cho người xem. Với màn trình diễn này, Anh là một trong ba đội lọt vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Đội Áo: Áo và Việt Nam là hai đội trình diễn trong đêm khai mạc (30/4) với nhiều màn đậm chất nghệ thuật. Các thành viên của Áo đã thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới như Paris, Berlin, Monte Carlo, Macao, Florence và rất nhiều địa điểm khác. Riêng năm 2016, họ tham gia 50 cuộc thi đấu quốc tế đoạt được khoảng 20 giải nhất và nhiều giải phụ. Dựa trên chủ đề ngũ hành tương sinh của lễ hội, đội Áo cống hiến cho khán giả màn trình diễn pháo hoa đặc biệt và để lại nhiều ấn tượng khi có sự kết hợp giữa âm thanh và các hiệu ứng đầy nghệ thuật. Tuy nhiên, với phần trình diễn này Áo vẫn không thể vượt qua được ba đối thủ sừng sỏ không kém là Australia, Anh và Italy để lọt vào chung kết, diễn ra vào ngày 24/6. Đội Italy: Tối 3/6, đội thi đến từ Italy đã chinh phục được nhiều khán giả bởi màn trình diễn thuyết phục. Dựa trên chủ đề chung của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017 là "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn", đội thể hiện rõ nhất triết lý Ngũ hành của phương Đông thông qua ngôn ngữ pháo hoa và âm nhạc mang âm hưởng châu Âu. Pháo hoa của đội Italy thong thả khắc họa bức tranh đầy màu sắc bên bờ sông Hàn. Sự kết hợp phong cách Á - Âu trong giai điệu, trong từng bông pháo vừa là thử thách đồng thời cũng là cơ hội để đội pháo hoa có thâm niên gần 100 năm kinh nghiệm ghi điểm trong mắt khán giả. Màn trình diễn này giúp đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng vượt qua 5 đối thủ lớn khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Áo và Việt Nam. Đội Australia: Cùng với Italy, Australia trong đêm trình diễn mang tên "Thủy" đã biến đêm pháo hoa DIFF 2017 thành “trận chung kết sớm” bởi cả hai đội đưa ra những thủ pháp pháo hoa đến nghẹt thở và dồn dập. Dựa trên chủ đề chính, cùng chung cảm hứng về cội nguồn của sự sống, đội Australia thể hiện một phần triết lý phương Đông thông qua âm nhạc và pháo hoa. Đội Australia đã không làm phụ lòng khán giả đợi chờ nhiều giờ đồng hồ ngóng xem khi chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá cho chức vô địch cuộc thi năm nay bởi màn trình diễn hết sức đặc sắc. Trong cùng một thời điểm, Australia tung ra những tràng pháo hoa nhiều màu, phối hợp không gian hợp lý khiến khán giả hai bên bờ sông Hàn rất phấn khích. Đội Việt Nam: Trước đó, trong đêm khai mạc (30/4), đội Việt Nam cũng phô diễn được nhiều quả pháo hoa đẹp không kém 7 đối thủ còn lại đến từ châu Đại Dương, châu Âu và châu Á. Đội chủ nhà là đội mở màn những chùm pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng tại lễ hội năm nay. Đêm đầu với chủ đề "Hỏa" nằm trong chủ đề lớn toàn bộ lễ hội là Tỏa Sáng Ngũ Hành Sơn, đội Việt Nam cũng nhận được nhiều tràng pháo tay của hơn 22.000 khán giả ngồi trên khán đài. Và như thường lệ, pháo hoa của Việt Nam chỉ mang tính "tiếp khách", chưa một lần về nhất trong lịch sử các cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Nhật Bản: Với những kỹ thuật bắn pháo hoa bằng máy tính nổi tiếng và sự trở lại với Đà Nẵng sau 4 năm, đội Nhật Bản đã tạo nên một vũ trụ với các tiểu hành tinh và những phi thuyền, đồng thời đưa khán giả cùng khiêu vũ với âm nhạc và pháo hoa. Khán giả được chứng kiến những kỹ thuật mới trong trình diễn pháo hoa với sự bừng sáng, mới mẻ và hiện đại hơn trên cái nền truyền thống. Đội Thụy Sĩ sử dụng giàn giáo cao 4 m, pháo hoa mới, kỹ thuật bắn hiện đại giúp tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng… cùng với cốt truyện pháo hoa rất độc đáo. Màn trình diễn của đội Thụy Sĩ đã tạo nên những cảm xúc mà bất cứ ai đều trải qua khi leo đến đỉnh Ngũ Hành Sơn. Đội Trung Quốc: Trước khi bước vào giải Trung Quốc cũng là một ứng viên nặng ký lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội pháo hoa này không được may mắn bởi sự cố là cơn mưa nặng hạt. Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc được chia làm 5 chương, mỗi chương gắn với một bài hát trong bộ phim cùng những lời thoại sống động, âm nhạc đặc sắc. Trong đó, bài hát My Heart Will Go On tương tác cùng nhịp pháo hoa khiến khán giả như đang được xem lại bộ phim kinh điển này hàng chục năm trước.

Đội Anh: Trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, tối 27/5, màn trình diễn của đội Vương quốc Anh bị ảnh hưởng do cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, không vì thế mà các quả pháo bắn lên trời bị ảnh hưởng nhiều. Đội Pyrotex Fireworx trình diễn kết hợp hài hòa giữa các yếu tố âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật bắn pháo hoa tràn ngập màu sắc cùng hiệu ứng độc đáo, tạo nên sự phấn khích cho người xem. Với màn trình diễn này, Anh là một trong ba đội lọt vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Đội Áo: Áo và Việt Nam là hai đội trình diễn trong đêm khai mạc (30/4) với nhiều màn đậm chất nghệ thuật. Các thành viên của Áo đã thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới như Paris, Berlin, Monte Carlo, Macao, Florence và rất nhiều địa điểm khác. Riêng năm 2016, họ tham gia 50 cuộc thi đấu quốc tế đoạt được khoảng 20 giải nhất và nhiều giải phụ. Dựa trên chủ đề ngũ hành tương sinh của lễ hội, đội Áo cống hiến cho khán giả màn trình diễn pháo hoa đặc biệt và để lại nhiều ấn tượng khi có sự kết hợp giữa âm thanh và các hiệu ứng đầy nghệ thuật. Tuy nhiên, với phần trình diễn này Áo vẫn không thể vượt qua được ba đối thủ sừng sỏ không kém là Australia, Anh và Italy để lọt vào chung kết, diễn ra vào ngày 24/6. Đội Italy: Tối 3/6, đội thi đến từ Italy đã chinh phục được nhiều khán giả bởi màn trình diễn thuyết phục. Dựa trên chủ đề chung của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017 là "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn", đội thể hiện rõ nhất triết lý Ngũ hành của phương Đông thông qua ngôn ngữ pháo hoa và âm nhạc mang âm hưởng châu Âu. Pháo hoa của đội Italy thong thả khắc họa bức tranh đầy màu sắc bên bờ sông Hàn. Sự kết hợp phong cách Á - Âu trong giai điệu, trong từng bông pháo vừa là thử thách đồng thời cũng là cơ hội để đội pháo hoa có thâm niên gần 100 năm kinh nghiệm ghi điểm trong mắt khán giả. Màn trình diễn này giúp đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng vượt qua 5 đối thủ lớn khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Áo và Việt Nam. Đội Australia: Cùng với Italy, Australia trong đêm trình diễn mang tên "Thủy" đã biến đêm pháo hoa DIFF 2017 thành “trận chung kết sớm” bởi cả hai đội đưa ra những thủ pháp pháo hoa đến nghẹt thở và dồn dập. Dựa trên chủ đề chính, cùng chung cảm hứng về cội nguồn của sự sống, đội Australia thể hiện một phần triết lý phương Đông thông qua âm nhạc và pháo hoa. Đội Australia đã không làm phụ lòng khán giả đợi chờ nhiều giờ đồng hồ ngóng xem khi chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá cho chức vô địch cuộc thi năm nay bởi màn trình diễn hết sức đặc sắc. Trong cùng một thời điểm, Australia tung ra những tràng pháo hoa nhiều màu, phối hợp không gian hợp lý khiến khán giả hai bên bờ sông Hàn rất phấn khích. Đội Việt Nam: Trước đó, trong đêm khai mạc (30/4), đội Việt Nam cũng phô diễn được nhiều quả pháo hoa đẹp không kém 7 đối thủ còn lại đến từ châu Đại Dương, châu Âu và châu Á. Đội chủ nhà là đội mở màn những chùm pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng tại lễ hội năm nay. Đêm đầu với chủ đề "Hỏa" nằm trong chủ đề lớn toàn bộ lễ hội là Tỏa Sáng Ngũ Hành Sơn, đội Việt Nam cũng nhận được nhiều tràng pháo tay của hơn 22.000 khán giả ngồi trên khán đài. Và như thường lệ, pháo hoa của Việt Nam chỉ mang tính "tiếp khách", chưa một lần về nhất trong lịch sử các cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Nhật Bản: Với những kỹ thuật bắn pháo hoa bằng máy tính nổi tiếng và sự trở lại với Đà Nẵng sau 4 năm, đội Nhật Bản đã tạo nên một vũ trụ với các tiểu hành tinh và những phi thuyền, đồng thời đưa khán giả cùng khiêu vũ với âm nhạc và pháo hoa. Khán giả được chứng kiến những kỹ thuật mới trong trình diễn pháo hoa với sự bừng sáng, mới mẻ và hiện đại hơn trên cái nền truyền thống. Đội Thụy Sĩ sử dụng giàn giáo cao 4 m, pháo hoa mới, kỹ thuật bắn hiện đại giúp tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng… cùng với cốt truyện pháo hoa rất độc đáo. Màn trình diễn của đội Thụy Sĩ đã tạo nên những cảm xúc mà bất cứ ai đều trải qua khi leo đến đỉnh Ngũ Hành Sơn. Đội Trung Quốc: Trước khi bước vào giải Trung Quốc cũng là một ứng viên nặng ký lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội pháo hoa này không được may mắn bởi sự cố là cơn mưa nặng hạt. Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc được chia làm 5 chương, mỗi chương gắn với một bài hát trong bộ phim cùng những lời thoại sống động, âm nhạc đặc sắc. Trong đó, bài hát My Heart Will Go On tương tác cùng nhịp pháo hoa khiến khán giả như đang được xem lại bộ phim kinh điển này hàng chục năm trước.