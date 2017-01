Hình ảnh ấn tượng thời khắc giao thừa ở Hà Nội

Để chào đón khoảnh khắc sang năm mới 2017, hàng nghìn người dân Thủ đô cùng hàng trăm người dân khắp các tỉnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ dồn về khu vực trung tâm như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm... để thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài. Những tòa nhà cao tầng xung quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hướng về sân khấu chính đều tập trung rất đông người. Trong ảnh là tòa nhà "Hàm cá mập". Biển người tập trung đổ dồn về phía sân khấu chính mỗi lúc một đông. Dòng người chật kín reo hò, cổ vũ nhiệt tình trước các màn trình diễn âm nhạc sôi động, bốc lửa. Nhiều em nhỏ hào hứng được bố mẹ đưa đi xem âm nhạc đêm giao thừa chào đón năm mới 2017. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ cùng nhau ghi lại bức ảnh kỷ niệm chào đón một năm mới với những điều an lành, hạnh phúc bên người thân. Em nhỏ người nước ngoài thích thú, luôn cử động theo giai điệu âm nhạc dù đang ngồi trên vai bố. Nam thanh niên người Việt Nam cùng anh bạn người nước ngoài cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa. Em nhỏ ngủ gục một cách đáng yêu ngay trên vai bố giữa khoảnh khắc giao thừa. Anh thợ điện ngủ gục do làm việc quá mệt mỏi nhưng vẫn phải túc trực tại bữa tiệc âm nhạc ngay giữa biển người đang hào hứng với không khí sôi động. Hai bạn trẻ ngồi bên nhau giữa tiết trời lạnh dưới 20 độ C trên Bờ Hồ để nghe hát vì không bon chen được do lượng người quá đông.

