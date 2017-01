Những đường dây mại dâm “khủng” bị triệt phá năm 2016

Triệt phá đường dây mại dâm "khủng" qua Internet

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 4/4 các trinh sát thuộc Công an TP.Hải Phòng đã triệt phá một đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng internet. Đường dây này hoạt động từ năm 2015 và có nhiều mắt xích.

Theo đó, từ tháng 10.2015, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng CSĐT về TTXH (PC45, Công an Hải Phòng, phát hiện nhiều trang fanpage trên mạng xã hội Facebook có đăng quảng cáo, số điện thoại, hình ảnh của nhiều đối tượng nữ tại Hải Phòng, có hành vi thỏa thuận giá cả, môi giới mại dâm. Mở rộng truy xét, điều tra, cơ quan công an phát hiện trên mạng xã hội Zalo, Wechat còn xuất hiện nhiều tài khoản khác có nội dung, phương thức hoạt động giống với những trang fanpage trên nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Những đối tượng cầm đầu đường dây này khá tinh quái, chúng thường xuyên tạo mới các tài khoản, thay đổi số điện thoại liên tục, và dùng những máy tính được nối mạng tại các điểm internet công cộng đăng tải thông tin để dễ xóa dấu vết.

Chiều 4/4 các trinh sát trong ban chuyên án đã bắt quả tang 1 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm tại khách sạn Green, địa chỉ số 5 Quán Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Đến lúc này chân tướng của những kẻ điều hành đường dây mới dần lộ ra, ngay sau đó đối tượng môi giới mại dâm được xác định là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, SN 1999, ở xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng Hoàng Duy Hùng (22 tuổi) trú tại Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng (Hùng và Ngân sống với nhau như vợ chồng); Hoàng Văn Hùng, (23 tuổi) và Vũ Văn Hải (22 tuổi) cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Tang vật thu được của chuyên án gồm một xe ôtô; 15 điện thoại; một laptop Sony Vaio, 70 số điện thoại và gần 200 tài khoản Facebook, Zalo, Wechat dùng để quảng cáo, môi giới mại dâm .

Tại cơ quan công an, Hoàng Duy Hùng và người tình được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Duy Hùng khai nhận, đã trực tiếp tạo lập nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat... để đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo môi giới mại dâm. Duy Hùng thuê Văn Hùng, Hải giúp sức trong việc tạo lập, đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách mua dâm gọi và "điều" gái bán dâm. Các đối tượng bán dâm trong đường dây của Hùng có độ tuổi 18 và được tuyển chọn kĩ lưỡng từ ngoại hình, chiều cao và ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt chúng còn quảng cáo và môi giới cả mại dâm nam.

Sex tour giá 1.000USD/ngày

Giữa tháng 6, cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm. Các cô gái khai được Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi, ở Vĩnh Phúc) điều đến "phục vụ" khách với giá 5 triệu đồng/lượt.

Theo hồ sơ, 4 năm trước Hảo học cao đẳng chuyên ngành ngân hàng nhưng giữa chừng thì bỏ, kiếm tiền bằng việc bán dâm. Với lợi thế nhan sắc, Hảo chụp hình khoả thân và đăng lên trang Facebook cá nhân cùng các trang web khiêu dâm để mời khách. Kèm theo các bức ảnh “nóng” là số điện thoại của Hảo.

Thấy nhiều khách, Hảo tìm các cô gái có nhan sắc làm nghề thẩm mỹ, bán mỹ phẩm để môi giới bán dâm cho đại gia. Khách mua dâm phải trả giá khá đắt ""cho một lần "vui vẻ", nếu sex tour giá 1.000 USD mỗi ngày...

Đường dây nữ sinh bán dâm ở Hà Giang

Ngày 10.8, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, tạm giam Trần Thị Loan (21 tuổi, trú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về hành vi môi giới mại dâm.

Vốn là cô gái có nhan sắc, từ lúc đang là một sinh viên, Loan sớm kiếm thêm thu nhập bằng việc bán dâm. Năm 2014, khi tốt nghiệp không xin được việc làm, Loan lập đường dây gái gọi quy tụ một số nữ sinh ở Tuyên Quang có nhan sắc nhưng ham ăn chơi.

Nếu khách cần "chân dài" đi cùng trong lúc hát karaoke hay ăn uống phải trả Loan 300.000-400.000 đồng cho một người. Trường hợp mua dâm qua đêm, mức giá là 3 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đi sex tour có nhiều mức giá gấp bội...

"Má mì" từng dự thi Tiếng hát truyền hình

Tháng 10.2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy mô lớn do Nguyễn Thị Cẩm Giang (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu) cầm đầu. Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của một cuộc thi ca nhạc do một Đài Truyền hình tổ chức.

Nhiều sinh viên, ca sĩ không chuyên tham gia đường dây bán dâm do Giang điều hành. Nguồn: VNE

Cùng với Giang, cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Mai Thiên Trang (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1994, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (sinh năm 1994, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đây là chuyên án lớn được PC45 Công an TP.HCM xác lập đấu tranh từ nhiều tháng. Chiều 13.10, các trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM đồng loạt kiểm tra hành chính đối với 4 khách sạn gồm: Khách sạn V.T.Đ (quận 3), khách sạn V.N.X (quận Tân Bình), khách sạn H (quận 10) và khách sạn M.M.H (ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh). Tại đây cơ quan chức năng bắt quả tang 9 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan và tạm giữ; mời làm việc với 28 người để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Cẩm Giang khai nhận tổ chức hoạt động bán dâm và môi giới mại dâm từ giữa năm 2015 đến nay. Những người hoạt động trong đường dây của Giang là tiếp viên nhà hàng, karaoke trên địa bàn quận 1, với giá “đi khách” từ 200 USD đến 500 USD/người/lần. Giang hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/lần.

Còn Mai Thiên Trang, cũng từng đoạt hai giải phụ trong một cuộc thi Hoa hậu, trước đây hoạt động trong đường dây mại dâm của Giang và mới bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm khoảng hơn 1 tháng nay. Giá bán dâm trong đường dây của Trang khoảng 300 USD/người/lần, Trang hưởng lợi 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/lần. Nhung và Thành cũng tổ chức hoạt động tương tự với giá thấp hơn.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Nguyễn Thị Cẩm Giang cho biết đã nhiều lần môi giới bán dâm cho cả những diễn viên điện ảnh. Với những người “nổi tiếng”, Giang hưởng lợi 5 triệu đồng cho một lượt môi giới. Còn Nguyễn Hồng Nhung cho biết trong đường dây của mình có nhiều người là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

"Má mì" xinh đẹp quản lý đường dây bán dâm có á khôi

Cuối năm 2016, khi ập vào một khách sạn ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây), lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang 3 hot girl đang bán dâm cho khách. Tài liệu điều tra cho thấy khách đi “tàu nhanh” phải trả 1.000 USD, qua đêm 3.000 USD.

Cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp này là Phạm Thị Thanh Huyền (ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Huyền trước đây kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Sau đó, thấy việc tổ chức cho các người đẹp, hot girl bán dâm cho các đại gia dễ kiếm tiền, cô ta đã nhanh chóng chuyển "nghề".

Huyền chỉ giao dịch với người quen, hầu như không lộ mặt trước khách lạ. Các hoạt động giới thiệu “hàng” như đăng ảnh, chuyển ảnh cho khách chọn… đều được “tú bà” này thực hiện qua Facebook.

Ngày 7.12, Huyền chuyển ảnh của các người đẹp trong đường dây cho 3 khách chọn. Chiều cùng ngày, khi các đôi nam nữ đang mua bán dâm thì lực lượng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an Hà Nội "ập" vào kiểm tra, bắt quả tang. Từ lời khai của các đôi nam nữ, cảnh sát tạm giữ Huyền để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo các trinh sát, một trong những người đẹp bán dâm từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi nhan sắc. Trước đây, hot girl này cũng đã từng bị bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang.

Kiều nữ tiếp thị mại dâm qua Facebook

Là cô gái có nhan sắc, vóc dáng ưa nhìn, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nguyễn Thị Mai hùn vốn mở shop kinh doanh quần áo tại con phố đông đúc ở thành phố Vinh. Qua Facebook, núp bóng việc làm người mẫu giới thiệu hàng, hot girl này đăng nhiều bức ảnh khoe da thịt ngầm tiếp thị mại dâm, công khai số điện thoại liên hệ.

Dưới sự điều hành của Mai, nhiều cuộc mua bán dâm giữa các "chân dài" thành Vinh và đại gia đã được tổ chức ở nhiều khách sạn hạng sang với giá 4 triệu đồng một lượt tàu nhanh. Ngoài ra, cô ta còn tổ chức sex tour với giá hàng chục triệu đồng.

"Má mì" xinh đẹp cũng được biết đến là người cẩn trọng và đầy đa nghi khi kén chọn khách làng chơi thông qua giọng nói. Giữa tháng 12, tổ công tác của C45 (Bộ Công an) và cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Mai cùng 3 cô gái đang mua bán dâm tại khách sạn ở thị xã Cửa Lò...