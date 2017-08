Những con số “khủng” trong đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm

Cầm đầu đường dây mại dâm gồm nhiều diễn viên, người mẫu này là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi “cuộc chiến sắc đẹp năm 2017”) kết hợp cùng chị ruột Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi; quê quán Long An; cùng tạm trú ở P.8, Q.3) và đối tượng Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi; quê Quảng Bình, tạm trú quận 6) tổ chức hoạt động môi giới bán dâm từ đầu năm 2017 đến nay. Trong ảnh: Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi "cuộc chiến sắc đẹp". (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, khoảng 23h30 ngày 15/8, Đội 6, PC45, Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra khách sạn Minh Tâm (đường 3-2, quận 10) và Hoàng Hải Long (đường Phạm Hồng Thái, quận 1) phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Có 15 đối tượng bị lập hồ sơ xử lý. (Ảnh: Vnexpress) Tiền, Ngọc và Hiền thừa nhận vai trò môi giới trong đường dây mua bán dâm này. Ngọc vốn là một vũ công trong một nhóm nhảy có tiếng ở TP Hồ Chí Minh, sau đó tách ra làm ăn riêng với vai trò người tổ chức các sự kiện liên quan đến giới người mẫu. (Ảnh: Vnexpress) Chính ở môi trường này, Ngọc quen biết với khá nhiều người mẫu mới nổi cũng như giao du với các đại gia. Sau vài lần mai mối cho người mẫu cặp kè với đại gia, Ngọc nảy sinh ý định tổ chức môi giới mại dâm nhằm kiếm tiền “cò”.Trong ảnh: Phạm Thị Thanh Hiền đạt danh hiệu hoa khôi tại cuộc thi hoa khôi Thời trang Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 2/2017.(Ảnh: Vietnamnet) Còn Phạm Thị Thanh Hiền cũng là "hoa khôi thời trang", điều hành một nhánh trong đường dây mại dâm nghìn đô. Nhánh do Phạm Thị Thanh Hiền điều hành lúc nào cũng có rất nhiều người đẹp, nên giá "đi khách" thường từ 1.000 - 2.500 USD/người. Hai chị em ruột khai, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ điện thoại để thỏa thuận về người và giá cả. Nếu khách chọn các cô người mẫu nghiệp dư (quảng cáo cho xe ôtô, hàng điện máy…) thì giá bán dâm dao động từ 500-1.000USD; còn là người mẫu chuyên nghiệp, diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm thì giá từ 700- 2.500USD/lượt. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Trên Công an nhân dân cho biết, Ngọc còn tổ chức sex tour cho các đại gia với giá trung bình 1.000USD/ngày/gái mại dâm. Ngọc được xếp vào nhóm người mẫu chuyên nghiệp nên bán dâm với giá trên dưới 2.000USD/lượt. Tiền “cò” mà Ngọc và Tiền hưởng khoảng 20% trên tổng số tiền bán dâm. (Ảnh: Công lý) Bước đầu, Công an xác định, đường dây của 3 "tú bà" quy tụ khoảng 30 chân dài bán dâm, phần lớn là diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ.... độ tuổi từ 20-28, với mức giá "đi khách" trung bình từ 700 – 2.500 USD/người/lượt. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo thông tin trên Vietnamnet, hiện ban chuyên án đã nắm rõ danh sách về các chân dài là người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia đi khách trong đường dây mại dâm cao cấp… Đáng nói, trong danh sách có một số "chân dài" khá nổi tiếng trong làng giải trí. Trong ảnh: Phạm Thị Thanh Hiền, Hoa khôi thời trang năm 2017. (Ảnh: Công lý) Đặc biệt là trường hợp chân dài bán dâm khá nổi tiếng là diễn viên – người mẫu B.A xuất hiện khá nhiều trên các phim truyền hình, trên báo chí. B.A còn được biết đến khi lấn sân sang kinh doanh, là doanh nhân kinh doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền.(Ảnh: VnExpress)./.

Cầm đầu đường dây mại dâm gồm nhiều diễn viên, người mẫu này là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi “cuộc chiến sắc đẹp năm 2017”) kết hợp cùng chị ruột Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi; quê quán Long An; cùng tạm trú ở P.8, Q.3) và đối tượng Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi; quê Quảng Bình, tạm trú quận 6) tổ chức hoạt động môi giới bán dâm từ đầu năm 2017 đến nay. Trong ảnh: Nguyễn Thị Ngọc (thứ 2, từ trái sang) khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi "cuộc chiến sắc đẹp". (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, khoảng 23h30 ngày 15/8, Đội 6, PC45, Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra khách sạn Minh Tâm (đường 3-2, quận 10) và Hoàng Hải Long (đường Phạm Hồng Thái, quận 1) phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Có 15 đối tượng bị lập hồ sơ xử lý. (Ảnh: Vnexpress) Tiền, Ngọc và Hiền thừa nhận vai trò môi giới trong đường dây mua bán dâm này. Ngọc vốn là một vũ công trong một nhóm nhảy có tiếng ở TP Hồ Chí Minh, sau đó tách ra làm ăn riêng với vai trò người tổ chức các sự kiện liên quan đến giới người mẫu. (Ảnh: Vnexpress) Chính ở môi trường này, Ngọc quen biết với khá nhiều người mẫu mới nổi cũng như giao du với các đại gia. Sau vài lần mai mối cho người mẫu cặp kè với đại gia, Ngọc nảy sinh ý định tổ chức môi giới mại dâm nhằm kiếm tiền “cò”.Trong ảnh: Phạm Thị Thanh Hiền đạt danh hiệu hoa khôi tại cuộc thi hoa khôi Thời trang Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 2/2017.(Ảnh: Vietnamnet) Còn Phạm Thị Thanh Hiền cũng là "hoa khôi thời trang", điều hành một nhánh trong đường dây mại dâm nghìn đô . Nhánh do Phạm Thị Thanh Hiền điều hành lúc nào cũng có rất nhiều người đẹp, nên giá "đi khách" thường từ 1.000 - 2.500 USD/người. Hai chị em ruột khai, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ điện thoại để thỏa thuận về người và giá cả. Nếu khách chọn các cô người mẫu nghiệp dư (quảng cáo cho xe ôtô, hàng điện máy…) thì giá bán dâm dao động từ 500-1.000USD; còn là người mẫu chuyên nghiệp, diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm thì giá từ 700- 2.500USD/lượt. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Trên Công an nhân dân cho biết, Ngọc còn tổ chức sex tour cho các đại gia với giá trung bình 1.000USD/ngày/gái mại dâm. Ngọc được xếp vào nhóm người mẫu chuyên nghiệp nên bán dâm với giá trên dưới 2.000USD/lượt. Tiền “cò” mà Ngọc và Tiền hưởng khoảng 20% trên tổng số tiền bán dâm. (Ảnh: Công lý) Bước đầu, Công an xác định, đường dây của 3 "tú bà" quy tụ khoảng 30 chân dài bán dâm, phần lớn là diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ.... độ tuổi từ 20-28, với mức giá "đi khách" trung bình từ 700 – 2.500 USD/người/lượt. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo thông tin trên Vietnamnet, hiện ban chuyên án đã nắm rõ danh sách về các chân dài là người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia đi khách trong đường dây mại dâm cao cấp… Đáng nói, trong danh sách có một số "chân dài" khá nổi tiếng trong làng giải trí. Trong ảnh: Phạm Thị Thanh Hiền, Hoa khôi thời trang năm 2017. (Ảnh: Công lý) Đặc biệt là trường hợp chân dài bán dâm khá nổi tiếng là diễn viên – người mẫu B.A xuất hiện khá nhiều trên các phim truyền hình, trên báo chí. B.A còn được biết đến khi lấn sân sang kinh doanh, là doanh nhân kinh doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền.(Ảnh: VnExpress)./.