Những câu chuyện ở vùng đất nghèo: Hứng chí bắt tay nhau… đổi vợ

Hai anh nông dân nghèo hứng chí bắt tay nhau… đổi vợ



Anh cán bộ phụ trách công tác Mặt trận tổ quốc của xã Đông Hưng, huyện An Minh (trước đây là Chủ tịch UBND xã An Minh Bắc) kể, 2 người đàn ông này là anh T.V.T. và N.V.V. ở Kênh 16, ấp Minh Hưng. Do hoàn cảnh khó khăn, cả hai được chính quyền địa phương xem xét cấp đất trong vùng đệm U Minh Thượng để lập nghiệp.

Ở vùng kinh tế mới, đường sá đi lại rất khó khăn, cho nên ai về đây cũng nghèo khó nên mọi người đều đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng vì vậy, 2 gia đình này thân với nhau hồi nào cũng không biết.

Anh T. nhờ có trình độ học vấn nên được UBND xã An Minh Bắc chọn làm tài chính ấp để phụ giúp thu thuế nông nghiệp trong dân. Còn anh V. thì tối ngày chỉ lo việc đồng áng mong gia đình thoát nghèo. Có công việc trong chính quyền, anh T. hàng ngày giao tiếp với nhiều người nên khiếu ăn nói cũng lưu loát hơn.

Đường vào Vườn quốc gia U Minh Thượng-nơi có những câu chuyện lạ được người dân lưu truyền Cũng vì cái tính hay nói nên có lần nhậu cao hứng, anh bảo với bạn mình “đổi vợ” để… làm mới cuộc đời. Nghe bạn nói, anh V. cũng chỉ cười đùa phụ họa. Bởi theo anh, bạn bè thân nhau nói chơi cho vui trong bàn nhậu vậy, chứ ở đời ai mà làm chuyện kỳ vậy. Nhưng câu nói đùa ấy đã trở thành hiện thực. “Chuyện 2 người sau đó đổi vợ là thật 100%! Vào thời điểm ấy (khoảng 10 năm trước), cả anh T. và V. đều đã có con riêng, có cuộc sống riêng tư rồi”, anh cán bộ xã nói. Chúng tôi xác minh thêm thông tin thì nhiều người quả quyết: Chuyện đổi vợ là hoàn toàn đã xảy ra rồi. Thậm chí, còn có nhiều tình tiết ly kỳ phát sinh như: Sau khi “đổi vợ”, do vợ anh T. xấu hơn, nên anh T. phải “bù” cho anh V. hơn 1 cây vàng 24k. Còn con cái của ai thì đi theo vợ người đó, chứ không đi theo cha. Sau khi “đổi vợ” thành công, anh V. ở lại ngay mảnh đất được chính quyền địa phương cấp. Còn anh T. và vợ cùng con của anh V. dắt nhau xuống chiếc xuồng rồi chèo đi nơi khác lập nghiệp. Bây giờ họ cũng đã có con chung với nhau. Theo một cán bộ lãnh đạo xã An Minh Bắc xác nhận: Vợ chồng anh T. và vợ chồng anh V. khi lấy nhau không hề có đăng ký kết hôn, sau khi đổi “ vợ mới ” cũng vậy. Hiện giờ, họ đã chung sống với nhau như vợ chồng rồi, ai cũng biết và ngay cả họ hàng 2 bên cũng đồng ý nên chuyện đăng ký kết hôn hay không thì phía xã chỉ tuyên truyền. Họ không lên xã đăng ký cũng chịu. Nhưng nếu sau này con của họ muốn làm giấy khai sinh thì phải có giấy đăng ký kết hôn giữa 2 người thì xã mới giải quyết. Thú vui câu cá rừng U Minh Thượng Dạy vợ giùm thằng bạn Ở vùng nông thôn sâu của ấp Hỏa Vàm, xã Thạnh Yên A (huyện U Minh Thượng), lúc rảnh rỗi việc đồng áng, nông dân hay tổ chức uống rượu và mời vài người bạn hàng xóm đến nói chuyện mùa màng. Một ngày nọ, nhà anh H. (ấp Hỏa Vàm) tổ chức tiệc nhậu mời bạn bè đến chơi, trong đó có anh K. Lúc đang vui vẻ “chén chú, chén anh” thì vợ của anh H. từ bếp lên cằn nhằn và cho rằng anh H. không chịu đi ra đồng thăm ruộng mà cứ ở nhà nhậu nhẹt hoài. Thấy vợ của bạn nói những lời lẽ khó nghe, anh K. tỏ vẻ không hài lòng quay sang nói với anh H.: “Sao mày không “dạy” vợ vài bạt tay cho bỏ cái thói nói năng hỗn láo với chồng?”. Anh H. từ tốn đáp: “Tôi không dám đánh vợ đâu, có ngon thì ông đánh giùm tôi đi”. Nghe vậy, anh K. liền đứng lên xông thẳng đến vợ anh H. đánh mấy bạt tay khiến vợ của bạn té xuống sông. Sau đó, vợ của anh H. phải đi bệnh viện để điều trị. Từ viện về, vợ anh H. và anh H. đã kiện anh K. về tội cố ý gây thương tích. Lúc đầu, anh K. một mực khẳng định mình không hề có tội vì “được phép” của thằng bạn mới ra tay đánh chứ đâu có khi không mà đánh. Nhưng sau khi được chính quyền địa phương giải thích, cuối cùng anh K. mới thừa nhận hành vi của mình là không đúng. Một vị cán bộ ấp Hỏa Vàm cười kể: “Lúc xảy ra chuyện ai nấy cũng mất hồn vía. Vì anh H. tưởng anh K. nói chơi nên không để ý. Nhưng khi anh K. đứng lên và có hành động mạnh tay với vợ mình thì anh và không ai trong bàn nhậu kịp trở tay. Anh K. có thân hình hộ pháp gần 80kg, còn vợ anh H. chỉ cân nặng cỡ phân nửa, nên té văng xuống sông là còn nhẹ”. Vùng quê thanh bình huyện U Minh Thượng Chữa tiểu đêm nhiều lần không khó nếu hiểu rõ nguyên lý: Khỏe thận- Phục hồi cơ bàng quang Annieunu.vn

1 năm uống 2 đợt thứ này: cả đời khỏi lo bị hay quên, trí nhớ kém Teonao.vn

Ông Ba Thành (nông dân ấp Hỏa Vàm) cho biết: “Câu chuyện xảy ra cũng vài năm, nhưng không chỉ có cái ấp này mà cả xã, cả huyện U Minh Thượng đều tưởng như mới xảy ra hôm qua, do lúc nào cũng được “hâm nóng” trong các đám tiệc hay sòng nhậu. Có người còn nói chơi với nhau rằng, nếu đứa nào sợ vợ thì đi thuê thằng K. để nó trị cho”.

Còn anh M. (nhậu chung tiệc rượu hôm đó) nhớ lại: “Lúc vợ anh H. ra đứng cằn nhằn, chúng tôi định kéo nhau ra về vì cũng đã uống nhiều rượu rồi. Lúc đầu nghe anh K. nói, tôi cũng tưởng nói chơi, ai ngờ đánh thiệt nên đâu ai kịp can ngăn”.

Một lãnh đạo UBND xã Thạnh Yên A cho biết thêm: “Khi sự việc xảy ra, lúc đầu chúng tôi tưởng mấy ông nhậu vẽ chuyện chứ đời nào có chuyện cười ra nước mắt như vậy. Nhưng khi nghe báo là thật tôi cử người xuống xác minh làm rõ.

Cũng may anh K. đã biết lỗi qua tận nhà xin lỗi, bồi thường tiền thuốc thang cho vợ của bạn nên cũng êm xuôi. Có lần nhậu chung, tôi hỏi sao vợ bạn mà đánh dữ quá vậy. Lúc đầu K. cũng ngại, nhưng anh ta nói rằng cũng do có rượu không kiềm chế được nên mới đánh, bây giờ nhắc lại cũng quê lắm”.

Lúc chia tay, một cán bộ lãnh đạo huyện U Minh Thượng cười nói: “Mấy chuyện này nói nghe chơi thôi nhà báo ơi. Có đăng báo thì nhớ giúp quảng cáo giùm đến khách du lịch gần xa hãy đến với Vườn quốc gia U Minh Thượng thăm thú cảnh rừng thiên nhiên hoang dã, câu cá trong tán rừng tràm hay thưởng thức bánh xèo nhân thịt chuột đồng.

Mấy thứ đó chỉ có ở U Minh Thượng, gần nhất là ở địa bàn mới sản xuất lọai mắm cá lưỡi trâu ăn rất ngon nhé!”.