Những bất thường của nam sinh để thư tuyệt mệnh tự tử

Ngoài việc để lại thư tuyệt mệnh, trước khi nhảy lầu tự tử, em C. (Trường THPT Nguyễn Khuyến, Tân Bình, TP.HCM) đã có một số biểu hiện bất thường. Bạn thân của em đã nhận thấy điều đó nhưng không nghĩ C. gặp khủng hoảng lớn đến vậy.

Sáng 12-4, thầy Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến Lê Trọng Tín đã có buổi gặp mặt với báo chí để thông tin về việc em TTC, học sinh lớp 10E3 của trường nhảy lầu tự tử hôm 10-4 vừa qua.



Theo thầy Tín, sau khi sự việc đau buồn xảy ra, hai bạn thân của em C. cho biết, trước đó C. đã có những biểu hiện bất thường như hay nói chuyện vu vơ. Có lần, C. hỏi bạn: "Trường mình chỗ nào cao nhất nhỉ?". Ngoài những biểu hiện đó, C. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường nên các bạn không nghĩ C. đang gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng.

Ngày 10-4, khi phát hiện C. leo lên mái tôn tầng bốn, hai thầy quản nhiệm và hai bạn thân của C. đã lên thuyết phục em.

Thầy Tín kể: "Các thầy nghĩ rằng em đã bỏ ý định vì đã chịu nói chuyện với bạn bè. Rồi em bất ngờ khóc cười, rồi chạy băng băng trên mái tôn. Các thầy phía dưới đã chuẩn bị sẵn bạt phía dưới để hứng. Khi đang chạy, em bất ngờ bị vướng vào cành cây nên đổi hướng, sự việc xảy ra nhanh quá nên phía dưới đỡ không kịp".

Thầy Lê Trung Tín cho biết nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm đến những học sinh có thể chất và tinh thần yếu.

Sự việc được báo cho công an., Công an quận Tân Bình đã điều tra và có được hai lá thư tuyệt mệnh em gửi cho cha mẹ và cho lớp học. Nguyên nhân được xác định là do em quá áp lực, cảm thấy bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.

Thầy Tín cho biết C. là một học sinh rất ngoan và giỏi. Điểm trung bình học kỳ I của em là 8,9. Các môn lý, sinh, tin học, GDCD, công nghệ đều đạt điểm trung bình trên 9 điểm, môn tin học đạt 10,00.

"Với thành tích học tập này, bất cứ học sinh nào cũng có thể tự hào. Đáng tiếc là C. đã gặp những vấn đề về tâm lý mà em đã không chia sẻ được cùng ai" - thầy Tín nói như khóc.

Thầy Tín nói: "Qua sự việc đáng tiếc này, chúng tôi sẽ sâu sát hơn trong việc quan tâm, chăm sóc những em học sinh có sức khỏe yếu và để ý, phát hiện những em học sinh có tâm lý bất thường để chăm sóc, giải tỏa kịp thời, đúng cách".