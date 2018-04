Nhóm côn đồ vào tận nhà nổ súng bắn 1 phụ nữ trọng thương

Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị truy bắt các đối tượng gây ra vụ nổ súng xảy ra vào trưa 29.3, tại số 111/30/313 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, làm một phụ nữ bị trọng thương.

Theo CAND: Sau khi gây án các đối tượng này lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Diễn biến sự việc đã được camera của gia đình ghi lại. Theo gia đình và nạn nhân, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc trước đó một trong số đối tượng có mặt trong vụ nổ súng có đánh một học sinh lớp 5 (là cháu ruột của nạn nhân).

Theo An ninh Tiền tệ: Ngày 2.4, thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hải Phòng xác nhận thông tin trên và cho biết đang yêu cầu Công an quận Ngô Quyền báo cáo vụ các đối tượng dùng súng bắn người tại phường Cầu Tre.

Qua xác minh được biết, nạn nhân bị thương là bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi), trú tại 111/30, ngõ 313 Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Trao đổi với PV, chị Thùy Dương, con gái của chị Hà cho biết, gia đình chị không có mâu thuẫn gì với các đối tượng nổ súng. Câu chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn của cháu Nguyễn Trung Thành (SN 2007), là em con dì ruột của chị Dương), trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Các đối tượng nổ súng bắn dân được camera trong khu vực ghi lại. Nguồn: An ninh Tiền tệ Theo đó, vào khoảng 17h ngày 28.3 tại Sân vận động Máy Tơ Ngô Quyền, cháu Nguyễn Trung Thành và Đức Anh (SN 2007) nhà ở ngõ Lạc Xuân Đài, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền rủ nhau ra đá bóng. Trong quá trình vui chơi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, cháu Đức Anh đã chạy về nhà kể lại sự việc với anh là Vân Thịnh (SN 1992).



Sau đó Thịnh chở Đức Anh ra sân Máy Tơ gặp Thành. Tại đây, Thịnh tát cháu Thành nhiều cái, đồng thời thách thức bé trai này gọi người nhà ra đánh nhau. Một lúc sau, Thịnh chở Đức Anh ra về.

Bị đánh, cháu Thành sợ hãi gọi mẹ đến, kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Thấy mặt mũi cháu Thành sưng tấy, người thân đã lập tức đưa vào Bệnh viện Nhi Đức, quận Kiến An, TP Hải Phòng cấp cứu.

Kết quả thăm khám ban đầu của bác sĩ cho thấy, cháu Thành bị mờ mắt ù tai, chóng mặt, bị rạn xương quai hàm và chấn động não.

Cùng ngày, vào khoảng 20h, mẹ của Đức Anh gọi điện xin gặp gia đình cháu Thành nhưng do gia đình đưa bé trai 11 tuổi đi cấp cứu nên giữa 2 gia đình vẫn chưa có cuộc gặp.

Đến khoảng 22h, Thịnh có gọi điện vào số máy của người thân cháu Thành, giải thích mình không đánh mà chỉ "ấn đầu sờ má". Cho rằng lời phân trần này là vô lý, người thân của Thành có lớn tiếng rồi cúp máy. Đến 23h cùng ngày, Thịnh gọi lại nhưng người nhà cháu Thành không nghe máy.

Khoảng 9h30 ngày 29.3, mẹ và dì của Đức Anh có sang gặp gia đình cháu Thành tại bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, người thân của cháu Thành liên tục nhận cuộc gọi của Thịnh nhưng gia đình không nghe.

Đến khoảng 11h20, mẹ cháu Thành cùng chị gái là bà Trần Thị Thu Hà từ Bệnh viện Nhi Đức về nhà chị gái ở ngõ Cầu Tre, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền.

Một tiếng sau đó, có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy, chạy vòng rồi vào gọi cửa. Bà Hà ra hỏi chuyện, thì Thịnh trả lời là học cùng Tùng (con trai bà Hà) hồi cấp 2.

Nhận ra Thịnh, bà Hà cho số điện thoại của Tùng để Thịnh tự gọi. Vừa đi làm về đến nhà, anh Tùng thấy nhiều người, lại đang to tiếng nên có hỏi han vài câu.

Bất ngờ, 1 người trong nhóm 7 thanh niên rút súng ra chĩa thẳng vào Tùng bắn. Bà Hà lao ra ôm con liền bị bắn thẳng vào người. Bị mất máu, nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sau đó, nhóm 7 thanh niên còn bắn nhiều phát đạn thị uy vào nhà Tùng, rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, bà Hà được người thân đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.